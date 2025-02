Deutscher Schiri mittendrin: Kapitän brennen in der CL alle Sicherungen durch

Bergamo (Italien) - Im Vorjahr gewann Atalanta Bergamo noch die Europa League , in diesem Jahr ist für die Italiener in der Zwischenrunde der Champions League Schluss, nach Hin- und Rückspiel stand es 5:2 für den FC Brügge. Die Aussicht auf das Europa-Aus ließ Atalantas Kapitän Rafael Toloi (34) völlig durchdrehen - er holte sich die wohl klarste Rote Karte des Jahres ab.

Schiedsrichter Felix Zwayer (43) zeigt Rafael Toloi (34, 2.v.r.) die Rote Karte. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Kurz vor Schluss wollte der Innenverteidiger einen Einwurf schnell ausführen, wurde aber von einem Bodycheck von Brügges Maxim De Cuyper (24) daran gehindert.

Daraufhin knallten bei Toloi alle Sicherungen durch!

Der Italiener wollte De Cuyper mit dem Ball, den er für den Einwurf bereits in der Hand hielt, abwerfen - und rutschte aus, das Leder kullerte aus seiner Hand. Toloi bekam also sogar die Gelegenheit, es sich noch einmal zu überlegen, und entschied sich falsch.

Anstatt liegenzubleiben und vielleicht nur mit einer Verwarnung davonzukommen, rappelte sich der 34-Jährige wieder auf, schnappte sich erneut den Ball für den nächsten Wurf auf den Belgier und ließ diesen dann direkt wieder fallen, um sich auf De Cuyper zu stürzen.

Dabei rempelte er sogar den deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer (43) an, der sich in den Weg schieben wollte, und sprang von hinten in den Rücken seines Gegenspielers!