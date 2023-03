15.03.2023 10:08 Haalands Fünferpack gegen Leipzig: Gab es das schon einmal in einem Champions League-Spiel?

Was sich für RB Leipzig am Dienstag zu einer Horrornacht in der Champions League entwickelte, wurde für ManCitys Erling Haaland zu einem unvergesslichen Abend.

Von Lukas Schulze

Manchester - Während sich für RB Leipzig das Champions League-Spiel (1:7) zu einer Horrornacht entwickelte, wurde das Match für ManCitys Erling Haaland (22) zu einem Abend, den er vermutlich nie vergessen wird. Der Treffer, der den Torreigen am Dienstagabend einleitete: ManCitys Erling Haaland (22, v.) trifft per Elfmeter zum 1:0. © PAUL ELLIS / AFP Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel! sind eine absolute Meisterleistung. Doch steht Citys Erling Haaland mit seinem Fünferpack statistisch allein da? Nein, lautet die Antwort. Und in Leverkusen wird man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man an den 7. März 2012 zurückdenkt. Im damaligen Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona (1:7) demontierte Lionel Messi (heute 35) die Bayer-Elf quasi im Alleingang. Für seine fünf Tore zwischen der 25. und 85. Minute brauchte er gut 60 Minuten. Der dritte Spieler, dem in einer Partie der Königsklasse ein Fünferpack gelang, ist der Brasilianer Luis Adriano. Der heute 35-Jährige benötigte 2014 im Trikot von Shakhtar Donetsk gegen BATE Borisov (7:0) sechs Minuten weniger als Messi. Champions League Erst Busprobleme, dann Offensiv-Flaute: Milan kegelt harmlose Spurs aus der Königsklasse Doch was Erling Haaland am Dienstagabend anstellte, wird wohl für ewig seinesgleichen suchen. Denn 35 Minuten für fünf Tore (22. Minute, 24., 45., 53., 57.) übertreffen bei Weitem die bisherigen Rekordmarken und stellen eine einzigartige Leistung dar, die es bei allem Mitgefühl für RB Leipzig verdient, gewürdigt zu werden. Haaland hat dank der fünf Buden seine Torbilanz auf zehn Champions League-Treffer hochgeschraubt und damit seinen Spitzenwert aus der Saison 2020/21 mit dem BVB vor zwei Jahren egalisiert. Vor allem aber dürfte dem 22-Jährigen dieser Fünferpack ein wenig Ruhe bescheren und die Dauer-nörgelnde britische Medienlandschaft für einen Moment verstummen lassen.

Titelfoto: PAUL ELLIS / AFP