Sie knockten schon einen Großen aus - spielt ein kleiner Inselstaat bald in der Königsklasse?

Sehr idyllisch und bald Ankerpunkt für Champions-League-Teams? Der Hafen von Klaksvík, dem größten Fischerei-Standort der Färöer Inseln. © IDA MARIE ODGAARD / RITZAU SCANPIX / AFP

Eine winzige Inselgruppe des Nordatlantik träumt seit Mittwochabend ganz groß von der Königsklasse! Grund dafür ist der sensationelle 3:0-Auswärtssieg des KÍ Klaksvík bei Ferencváros Budapest, Serienmeister Ungarns und 2020 immerhin Teilnehmer der CL-Gruppenphase.

Nach einem 0:0 im Hinspiel im heimischen Stadion vor gut 1000 Zuschauern wurde in Ungarn das Wunder geschafft. Diese wussten 14 Nationalspieler in ihrem Aufgebot, der Kaderwert war laut transfermarkt.de in etwa 25-mal so hoch wie der der Färöer.

Doch das war es noch nicht mit kuriosen Fakten: Ins Stadion der Färöer passen etwa 2500 Menschen. Zum Vergleich: Das ganze Fischerdorf hat lediglich knapp 5000 Einwohner.

Und: Bereits im Vorjahr sorgte man international für Aufsehen, als man bis in die 3. Qualifikations-Runde der UEFA Conference League vordrang.

Doch dieses Jahr ist die vollbrachte Leistung noch einmal höher einzustufen. Gleiches gilt für die Chancen auf ein Weiterkommen: In der nächsten Runde wartet in BK Häcken ein schwedisches Team ohne großartige internationale Erfahrungen.