Trotz 4:0-Sieg: Guardiola und De Bruyne brüllen sich auf dem Spielfeld an!

Manchester - Champions-League-Finale für Manchester City! Nachdem die Skyblues Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel mit 4:0 geradezu überfahren hatten , sollte doch eigentlich beste Stimmung in Manchester herrschen.

Waren sich während des Champions-League-Halbfinales gegen Real Madrid nicht immer einig: Kevin De Bruyne (31) und Pep Guardiola (52). © IMAGO / Cover-Images

Doch dann zeigten Fan-Aufnahmen, wie sich City-Coach Pep Guardiola (52) und Star-Spieler Kevin De Bruyne (31) mitten im Spiel gegenseitig anbrüllten. Der Belgier soll seinem Trainer sogar "Shut up" (Deutsch: Halt die Klappe) entgegengerufen haben!

Beim Stand von 2:0 für die Citizens, De Bruyne hatte den Assist zum 1:0 beigesteuert, verlor der 31-Jährige beim Dribbling den Ball. Guardiola rief daraufhin etwas in Richtung de Bruyne, was diesem gar nicht zu passen schien: Wild gestikulierend brüllte er etwas zur Coaching-Zone zurück.

Der Twitter-User, der das Video letztendlich hochlud, will gehört haben, wie Guardiola seinem Schützling "Pass the ball!" entgegenrief, woraufhin dieser mit "Shut up!" reagierte. Ob das stimmt, lässt sich aus den Aufnahmen nicht heraushören. Doch zumindest die Mimik und Gestik der beiden lässt auf keinen freundlichen Austausch schließen.

De Bruynes Leistung beeinflusste das kleine Wortgefecht letztendlich nicht: Der Spielmacher des Champions-League-Finalisten leitete auch das 3:0 ein, zeigte eine rundum gelungene Partie.