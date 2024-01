Nach fast einem Jahrzehnt: Weltmeister von Rio beendet seine Karriere

Es gab keine Einsatzzeit, aber trotzdem den Pokal: Erik Durm (31, mit Pokal) wurde 2014 mit der "Mannschaft" Weltmeister. (Archivbild) © JUAN MABROMATA / AFP

Dies teilte der Klub auf der offiziellen Website mit.



Erik Durm beendet damit eine erfolgreiche Zeit und hat wesentlich mehr Titel gewonnen als der gerade mal ein Jahr jüngere Harry Kane (30).

In der Vita des Pfälzers stehen ein deutscher Pokalsieg (2017) und zwei Superpokalsiege mit Borussia Dortmund (2014, 2015).

International gelang dem aus Pirmasens stammenden Verteidiger auf Klubebene mit Eintracht Frankfurt 2022 sogar der sensationelle Europa-League-Sieg, auch wenn er am Rhein meist keine Berücksichtigung fand und am Ende der Saison der Wechsel zu Kaiserslautern in die 2. Liga folgte.

Ein ähnliches Schicksal hatte der 31-Jährige bei der Weltmeisterschaft 2014 zu beklagen. Genau wie Kevin Großkreutz (35) und Matthias Ginter (30) erhielt Durm 2014 in Brasilien von Bundestrainer Jogi Löw (63) keine Einsatzzeit.

Sei es drum: Weltmeister darf sich der Ex-Dortmunder, der sogar ein Jahr lang für Huddersfield in der Premier League auflief, trotzdem nennen.