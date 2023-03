Belgien narrt Deutschland! Nationalmannschaft defensiv ein Hühnerhaufen

Köln - Nach der verpatzten WM in Katar sollte alles besser werden, doch nur drei Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen Peru hat sich die deutsche Nationalmannschaft in einem Testspiel gegen Belgien defensiv desolat präsentiert. Zur Halbzeit konnte die DFB-Elf von Glück reden, dass es aus deutscher Sicht nur 1:2 stand.

Romelu Lukaku (2.v.r.) überwindet Marc André ter Stefen (2.v.l.) in Weltklasse-Manier zum 2:0. © Christian Charisius/dpa

Mit Wucht, Schnelligkeit und Technik überrannten die Belgier schon in der Anfangsphase das Team von Bundestrainer Hansi Flick.

Zwar hatte Serge Gnabry die erste Schusschance für Deutschland (6.), verzog aber knapp aus halbrechter Position.

Im Gegenzug klingelte es: Romelu Lukaku macht einen langen Ball fest, Kevin de Bruyne leitete weiter auf Yannick Carrasco, der Marius Wolf wie einen Schüler aussteigen ließ und den Ball unter die Latte drosch (6.) - 0:1.

Drei Minuten später lief Lukaku, von de Bruyne in Szene gesetzt, auf und davon und vollendete gekonnt über ter Stegen (9.). David Raum hatte gepennt und das Abseits aufgehoben - 0:2.

Der Doppelschlag zeigte Wirkung! Die deutsche Abwehr glich in der Folge einem Hühnerhaufen. Nach einem deutschen Eckball rannte Lukebakio - noch in der eigenen Hälfte startend - allein aufs Tor zu und schoss nur knapp am rechten Pfosten vorbei (19.).

Lukaku köpfte kurz darauf einen Eckball von links an die Latte (20.). Es hätte sich also niemand beschweren können, wenn nach 20 Minuten ein 0:4 auf der Anzeigetafel gestanden hätte!