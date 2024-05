Der Nächste, bitte! Dieser deutsche Torjäger ist bei der EM dabei

Unter dem Slogan "Unser Kader für Deutschland" sollen so bis zur vollständigen Verkündung am Donnerstag (13 Uhr) täglich vier Namen - also insgesamt rund ein Dutzend - ans Tageslicht kommen.

Jetzt ist die nächste Katze aus dem Sack: BVB-Stürmer Niclas Füllkrug (31) ist der fünfte Nominierte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land.

In der Radio-Morgensendung 1live des WDR war der Hoffnungsträger der deutschen Offensive sogar live per Telefon zugeschaltet. "Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es macht mich so stolz", so "Lücke", wie er aufgrund seiner prominenten Zahnlücke genannt wird.

Überraschend kam die Nominierung natürlich nicht, Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach vor der innovativen Nominierungsaktion des DFB mit den Spielern.