Deutschland gegen Niederlande: Spuckt der Erzrivale in die Euphorie-Suppe?

Frankfurt am Main - Surft die deutsche Nationalmannschaft weiter auf der Euphoriewelle oder spuckt der Erzrivale in die Stimmungssuppe? Nach dem gelungenen Start ins EM-Jahr 2024 gegen Frankreich wollen Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Jungs am heutigen Dienstagabend ab 20.45 Uhr gegen die Niederlande nachlegen.