Deutschland gegen Bosnien live: Nagelsmann startet heute mit zwei Debütanten!

"In mir sind ganz große Gefühle! Es ist mein Heim-Debüt als Nationaltrainer ­– gegen meine zweite Heimat", sagte der 53-Jährige unter der Woche dem Kicker . Der Start als Nationaltrainer ist ihm - gegen sehr starke Gegner - jedoch missglückt. Drei Niederlagen setzte es gegen England, Italien und die Niederlande, ehe die Pleitenserie im September mit einem torlosen Remis in Ungarn gestoppt werden konnte.

Nicht nur der dezimierte Kader deutet auf eine ganz knifflige Aufgabe für die Nationalmannschaft hin, auch die Spielstätte bietet eine besondere Atmosphäre.

Die Partie findet nämlich im "Bilino Polje" in Zenica statt. Das von Plattenbauten umrandete Stadion fasst nur 13.632 Plätze, die Tribünen sind lediglich teilweise überdacht und grenzen direkt an den Rasen. Normalerweise spielt hier der bosnische Zweitligist NK Celik Zenica. Es wird also rustikal - und höchstwahrscheinlich hitzig.

Viele Jahre hat die DFB-Elf nicht mehr in einer vergleichbar kleinen Arena gekickt. "Es ist charmant. Aber wir haben alle vor nicht allzu langer Zeit auch mal in solchen Stadien gespielt. Es ist auch ganz gesund, wenn man auch mal in einem nicht-top-modernen Stadion spielt. Wichtig ist, dass Rasen in gutem Zustand ist", erklärte Nagelsmann im Vorfeld des Duells auf der PK.