Deutschland gegen Italien live: Purer Slapstick! DFB-Team baut die Führung aus

Dortmund - Es geht ums Halbfinale! Die deutsche Nationalmannschaft will mit dem nächsten Erfolg gegen Italien am Sonntag (20.45 Uhr) zum ersten Mal überhaupt das Final-Four-Turnier der Nations League erreichen.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

41. Minute: Der Treffer hat Italien kurzzeitig in Schockstarre versetzt, jetzt kommen die Gäste aber mal wieder vor den Kasten von Baumann. Tonali semmelt das Leder aber übers Tor.

36. Minute: TOOOOR für Deutschland! Was war das denn? Italien diskutiert noch nach einer Chance von Kleindienst, die Donnarumma um den Pfosten lenkte, auch der Keeper verlässt seinen Kasten, um zum Schiedsrichter zu gehen. Das nutzt Kimmich aus und führt die fällige Ecke blitzschnell aus! Keiner ist zur Stelle und Jamal Musiala schiebt einfach ins leere Tor ein.

35. Minute: Udogie fühlt sich von Kimmich gefoult und nimmt deshalb den Ball einfach mal in die Hand. Dass der fällige Freistoß dann an Deutschland geht, kann er überhaupt nicht glauben.

26. Minute: Das DFB-Team tut aktuell etwas für die Statistik, die Deutschen lassen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Gerade, als es wirkt, als gäbe es kein Durchkommen, prüft Sané Donnarumma.

24. Minute: Buongiorno wirft sich in eine Hereingabe von Kimmich und unterbindet den nächsten deutschen Angriff. Das DFB-Team hält das Tempo aber weiter hoch.

21. Minute: Gatti sieht die erste Gelbe Karte der Partie für ein Foul an Jamal Musiala.

20. Minute: Tah unterbindet einen italienischen Konter sehenswert mit der Hacke. Deutschland ist weiter am Drücker, schnürt die Gäste weitgehend im Strafraum ein.

15. Minute: Wegen eines Handspiels von Buongiorno erhält die DFB-Elf einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Kimmich bringt den Ball zielgenau vor den Kasten, es bricht Unruhe im Strafraum aus. Irgendwie bekommen die Azzurri das Leder aber geklärt.

9. Minute: Die Squadra Azzurra will das Spiel schnell machen, Ricci meint es aber zu gut. Seinen steiler Pass kann Oliver Baumann unbedrängt in Empfang nehmen.

4. Minute: Italien startet den ersten Angriff. Doch die Flanke von Di Lorenzo klärt Jonathan Tah ins Toraus. Die erste Ecke der Partie gehört also den Gästen.

2. Minute: Deutschland ist von Beginn an hellwach und präsent! Mittelstädt hat den ersten Abschluss der Partie, nur kurze Zeit später ist es Goretzka, der es von der Strafraumgrenze probiert und nur knapp verzieht.

Anpfiff: Dann liegt der Fokus wieder auf dem Sportlichen, los geht's! Deutschland stößt an, der Ball rollt.

Vor dem Anpfiff: Jetzt wird es still im Stadion: Für die verstorbene Doris Fitschen wird eine Schweigeminute abgehalten.

Vor dem Anpfiff: Unschön: In die italienische Hymne mischen sich einige lautstarke Pfiffe von den Rängen. Scheint, als wollten sich die deutschen Fans für die Pfiffe während der deutschen Hymne in Mailand revanchieren.

Julian Nagelsmann trat vor der Partie vor das RTL-Mikrofon. Der Bundestrainer freut sich auf das Heimspiel: "Das Füreinanderspielen fällt mit 66.000 Fans im Rücken vielleicht noch leichter."

Er hoffe darauf, dass sein Team heute einen besseren Start erwische als am Donnerstag in Mailand, als Italien schon nach weniger als zehn Minuten in Führung ging.

Seine Neulinge in der Startelf hätten sich den Einsatz allesamt verdient, erklärte der 37-Jährige, schränkte in Bezug auf seine mutmaßlich veränderte Taktik aber ein: "Du kannst in der Kürze der Zeit nicht super viel verändern, kannst aber auch vom Gegner nicht erwarten, dass er super viel verändert", sagte Nagelsmann. "Sie sind ergebnistechnisch mehr unter Druck."