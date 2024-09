Deutschland gegen Ungarn live: Feiert dieser Neuling heute sein DFB-Debüt?

Düsseldorf - Wo geht die Reise für die deutsche Nationalmannschaft hin? Im ersten Spiel nach der Heim-Europameisterschaft trifft das DFB-Team zum Auftakt der Nations League 2024/25 am Samstagabend ab 20.45 Uhr in Düsseldorf auf die Ungarn.

Beginnt nach dem turbulenten Sommer nun eine neue Ära? In unserem Liveticker zum Länderspiel gegen die ungarische Auswahl bleibt Ihr am Ball!

Lediglich Angelo Stiller (23) vom VfB Stuttgart durfte sich erstmals über eine Nominierung freuen. Der defensive Mittelfeldspieler avancierte beim Vizemeister in der vergangenen Saison zum absoluten Leistungsträger sowie Dauerbrenner und könnte auf Sicht eine der entstandenen Lücken in der Zentrale füllen.

Trotz der Rücktrittswelle verzichtete Julian Nagelsmann in seinem Kader für die Nations-League-Spiele noch auf die großen Überraschungen.

"Eine Veränderung ist immer auch eine große Chance für die Spieler, die hinten dran waren oder weniger gespielt hatten", sagte Nagelsmann weiter. "Daher freue ich mich eher auf das, was kommt."

"Natürlich sind es vier große Spieler, die eine große Bedeutung haben. Aber wir tun gut daran, jetzt nach vorne zu schauen und nicht die ganze Zeit zu sagen, was jetzt alles wegfällt", so der DFB-Übungsleiter vor der Partie gegen Ungarn.

Einen Tag vor dem Spiel gegen Ungarn ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Zweifel daran, dass er auch nach den vielen Rücktritten und ausbaufähigen Turnieren zuletzt große Ziele hat.

"Was soll ich sagen, dass wir in der Vorrunde ausscheiden, natürlich wollen wir Weltmeister werden, das will jede Mannschaft", fauchte der 37-Jährige auf der abschließenden Pressekonferenz.

Bereits im Juli hatte er den WM-Titel als Ziel für 2026 ausgerufen, dafür aber anschließend aber auch Kritik eingesteckt.

"Ich lass mir das auch nicht nehmen, es nochmal zu sagen. Ich finde die Aussagen, der ein oder anderen Experten tatsächlich fragwürdig. Wenn ein Trainer sagt: Er will gerne Weltmeister werden und das kritisiert wird, finde ich das verrückt", so Nagelsmann weiter.