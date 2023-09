DFB-Elf empfängt Frankreich: Bezeichnend, wer uns zum letzten Heimsieg gegen die Franzosen ballerte

Dortmund - Es ist Spiel eins nach Hansi Flick (58) und gleich wartet ein dicker Brocken auf die DFB-Elf! Am Dienstagabend empfängt die Nationalmannschaft in Dortmund den zweifachen Weltmeister Frankreich. Seit vielen Jahren wartet Deutschland auf einen Heimsieg gegen die Franzosen. An den letzten Erfolg gegen "Les Bleus" vor heimischen Publikum dürfte einer besonders gute Erinnerungen haben.