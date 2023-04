Last-Minute-Anschluss reicht nicht: DFB-Frauen verlieren WM-Test gegen Brasilien!

Nürnberg - 100 Tage vor dem WM-Anpfiff haben die deutschen Fußballerinnen gegen Brasilien eine ernüchternde Lehrstunde erlebt. Die Vize-Europameisterinnen unterlagen den Südamerika-Meisterinnen am Dienstagabend in Nürnberg verdient mit 1:2 (0:2).

Ariadina Borges (r.) aus Brasilien jubelt mit ihrer Kollegin Kerolin Ferraz über den Treffer zum 0:2 aus deutscher Sicht. © Daniel Karmann/dpa

Vor 32.587 Zuschauern trafen Tamires (11. Minute) und Ari Borges (37.) für die deutlich spielfreudigere Seleção. Jule Brand (90.+2) erzielte spät den deutschen Treffer.

Die in der 64. Minute eingewechselte Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz feierte nur ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes ein Comeback in der DFB-Auswahl, vor der Partie im Max-Morlock-Stadion war die frühere Ex-Kapitänin Dzsenifer Marozsan verabschiedet worden.

Die Spielmacherin von Olympique Lyon, die vor dem Anpfiff mit glänzenden Augen dem Publikum winkte, bestritt als Joker ihr 112. und letztes Länderspiel.

Nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr ist das Knie der 30-Jährigen nicht mehr so belastbar, deshalb hatte sie ihren Rücktritt aus dem Nationalteam angekündigt.

Beim drittletzten Test vor der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland, wo Deutschland in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea trifft, hatten die Gastgeberinnen von Beginn an große Mühe mit den flinken und ballsicheren Brasilianerinnen der schwedischen Trainerin Pia Sundhage.