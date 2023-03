Dieser Brandenburger Kicker steht vor Debüt in der Nationalmannschaft

Bundestrainer Hansi Flick (58) hat Kevin Schade als einen von fünf Neulingen für die anstehenden Länderspiele nominiert. © Federico Gambarini/dpa

"Babelsberg 03 als Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Karriere macht uns stolz und zeigt uns, dass man es auch hier bis zum Nationalspieler schaffen kann", sagte Sport-Vorstand Piet Könnicke der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Schade wurde zuvor von Bundestrainer Hansi Flick (58) als einer von fünf Neulingen in das Aufgebot für die ersten Länderspiele des Jahres nominiert. Am 25. März spielt die DFB-Auswahl in Mainz gegen Peru, drei Tage später geht es in Köln gegen Belgien.

Schade kann mit einem Debüt rechnen, da Flick seine Debütanten in Training und Spiel auf den Prüfstand für eine mögliche EM-Nominierung im kommenden Jahr stellen will, wie er am Freitag anmerkte.

Der 21 Jahre alte Stürmer spielte von 2008 bis 2014 in der Babelsberger Jugend, ehe er über Energie Cottbus 2019 zum SC Freiburg stieß.