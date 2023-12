Goldene Mitte: Hier wird sich Julian Nagelsmanns Team auf die Heim-EM vorbereiten

"Es wird eine Europameisterschaft für alle. Wir freuen uns auf unsere Fans in Thüringen", sagte Rudi Völler (63), Sportdirektor der Nationalmannschaft.

Man wolle das ganze Land in der EM mitziehen, und da Leipzig die einzige Spielstätte in den neuen Bundesländern während der EM sein wird, möchte man mit der Vorbereitung den Osten Deutschlands mehr erschließen.

Die deutsche Nationalmannschaft wird für die Heim-EM 2024 in Thüringen trainieren. Das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) wird vom 26. bis 31. Mai im Spa- und Golfresort Weimarer Land in Blankenhain residieren.

Der DFB ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell in einer echten Krise. (Archivbild) © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Auch Nagelsmann zeigte sich begeistert: "Wir finden im Weimarer Land perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten. Wir brauchen einen ganz besonderen Teamgeist, um möglichst weit im Turnier zu kommen."

Der thüringische Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (68) freut sich, dass sein Bundesland Teil der EM-Vorbereitung wird.

"Ganz Thüringen freut sich, dass unsere Nationalmannschaft ihre EM-Vorbereitungen hier in der Region absolviert. Wir werden uns einer breiten überregionalen Öffentlichkeit als weltoffenes Sport- und Tourismusland präsentieren", sagte der Geraer.

Nach der fast einwöchigen Vorbereitung in Blankenhain wird die gastgebende Mannschaft, die am 14. Juni das Eröffnungsspiel in München gegen Schottland bestreiten wird, ihr Quartier im Süden des Landes beziehen.

Es folgen Gruppenspiele gegen Ungarn in Stuttgart und gegen die Schweiz in Frankfurt.