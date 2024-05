Lufthansa ruft nächsten Deutschland-Kicker zum EM-Abflug auf!

Eine große Überraschung war es nicht, am Mittwochmittag wurde die Nominierung von Kapitän Ilkay Gündogan (33) für die Heim-EM auf Litfaßsäulen am Berliner Alexanderplatz nun aber auch offiziell gemacht. Anschließend teilte der DFB die Bilder unterm Fernsehturm in seiner Instagram-Story.

"Major Tom"-Sänger Peter Schilling hat bei Instagram die nächste Nominierung bekanntgegeben. Stuttgarts Maximilian Mittelstädt ist ebenfalls bei der EM mit dabei.

Der 27-Jährige schoss gegen die Niederlande ein Traumtor, als Torhymne lief daraufhin der bekannte Song des 68-Jährigen.

"Lieber Maxi, do it again, do it again, do it again", sagte Schilling im Video.