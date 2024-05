Berliner Kebab-Haus informiert nächsten EM-Fahrer und lässt Gratis-Döner springen!

Unter dem Slogan "Unser Kader für Deutschland" sollen so bis zur vollständigen Verkündung am Donnerstag (13 Uhr) täglich vier Namen - also insgesamt rund ein Dutzend - ans Tageslicht kommen.

"Major Tom"-Sänger Peter Schilling hat bei Instagram die nächste Nominierung bekanntgegeben. Stuttgarts Maximilian Mittelstädt ist ebenfalls bei der EM mit dabei.

Der 27-Jährige schoss gegen die Niederlande ein Traumtor, als Torhymne lief daraufhin der bekannte Song des 68-Jährigen.

"Lieber Maxi, do it again, do it again, do it again", sagte Schilling im Video.