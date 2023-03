Von Belgien in Halbzeit eins vorgeführt: Lothar Matthäus ist fassungslos über DFB-Auftritt!

Köln - Das war eine erste Halbzeit zum Vergessen! Nach dem erfolgreichen ersten Test der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Peru (2:0) am vergangenen Samstag, lief es für die Elf von Bundestrainer Hansi Flick (58) beim zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen überhaupt nicht nach Plan. Bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien sind alte Wunden aufgerissen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) zeigte sich geradezu fassungslos über die schwache Leistung in der ersten Hälfte im Testspiel gegen Belgien. © Federico Gambarini/dpa

Desaströse 35 Minuten in der ersten Halbzeit gegen Belgien brachten das Fass zum Überlaufen - zumindest für Fußballlegende Lothar Matthäus (62).

Wie die "Bild" berichtet, hat sich der Ehrenspielführer und Weltmeister von 1990 mit Entsetzen über die blamable Leistung der Flick-Elf geäußert. Dabei spielte der deutsche Rekordnationalspieler insbesondere auf weite Teile der ersten Halbzeit gegen die "Roten Teufel" an.

"Erstmal müssen wir die ersten 35 Minuten bewerten. Was da Deutschland gespielt hat, war das Schlechteste, was ich bisher in meiner langen Laufbahn gesehen habe", lautete das knallharte Urteil des 62-Jährigen.

"Sie haben sich nicht in den Zweikämpfen gewehrt, haben die Belgier spielen lassen. Sie sind verdient 0:2 in Rückstand geraten", zeigte sich die ehemalige Bayern-Ikone mächtig enttäuscht über den total verschlafenen Beginn der DFB-Elf.

Der für seinen Klartext bekannte Matthäus wollte gar einen Zweiklassenunterschied ausgemacht haben, ihm zufolge könne man die ersten 35 Minuten total vergessen.