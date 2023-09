Wie ausgewechselt! Deutschland erwischt Traum-Start gegen Frankreich

Der Altmeister hat es noch drauf! Thomas Müller brachte Deutschland früh in Front. © Rolf Vennenbernd/dpa

Vom Anpfiff weg hetzte das DFB-Team in Dortmund gegen Frankreich jedem Ball hinterher und ließ die Kugel dazu auch noch spielfreudig und mit viel Tempo in den eigenen Reihen laufen, was sich sofort auszahlte.

Denn nach einem zügigen Vorstoß kombinierten sich die Hausherren links im Strafraum bis zur Grundlinie, wo Linksverteidiger Benjamin Henrichs in die Mitte auf Thomas Müller ablegte.

Der Routinier behielt anschließend die Ruhe und knallte das Leder an Keeper Maignan vorbei zum frühen 1:0 unter die Latte (4. Minute).

Gemeinsam mit dem U20-Duo Hannes Wolf und Sandro Wagner hatte sich "Tante Käthe" bei seiner Aufstellung ziemlich überraschend gegen Joshua Kimmich entschieden, der zunächst auf der Bank Platz nehmen musste.



Der Bayern-Star gehörte beim blamablen Auftritt gegen Japan als Rechtsverteidiger noch zu den besten Akteuren, wurde nun aber trotzdem von Jonathan Tah ersetzt.

Links hinten rückte Henrichs für den am Samstag sehr fehleranfälligen Nico Schlotterbeck in die Mannschaft. Eine Umstellung, die umgehend Früchte trug, was auch für die Hereinnahme von Müller für Kai Havertz galt.