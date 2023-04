RB Leipzig gegen BVB im Liveticker: Verletzungssorgen bei beiden Teams vor Pokal-Kracher!

Leipzig - Der große Favorit ist raus, wer nimmt seinen Platz ein? Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund am Mittwochabend (20.45 Uhr) könnte bereits zum vorgezogenen Endspiel werden, beide Teams haben nach dem vergangenen Wochenende aber auch etwas gut zu machen. In unserem TAG24-Liveticker bleibt Ihr am Ball.