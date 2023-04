Kuriose Twitter-Panne: Freiburg spricht schon vor Spielbeginn vom Halbfinale

München - Allein der 2:1-Erfolg über Bayern München und der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale waren für den SC Freiburg Sensation am Dienstagabend genug. Doch jetzt gerät ein kurioser Tweet des Sportclubs in den Blick, in dem schon vor dem Spiel vom "Halbfinale" die Sprache war.

Geballter Jubel: Nicolas Höfler (33, l.) freut sich nach seinem Ausgleichstor mit Maximilian Eggestein (26, r.). Zu dem Zeitpunkt schien das Halbfinale noch weit weg. © Sven Hoppe/dpa

Der Freiburger Coup in der Allianz-Arena am Dienstagabend sollte ein historischer Moment werden. Es war nicht nur der erste Sieg im 23. Anlauf bei einem Auswärtsspiel in München überhaupt.

Es war auch der erst dritte Einzug in ein Pokalhalbfinale für ein Freiburger Team. Vielleicht wähnte sich auch der Twitter-Admin des Sportclubs schon in der Runde der letzten vier.

Denn wer aufmerksam den Twitter-Kanal des SCF verfolgte, dürfte am Dienstagabend über folgenden Tweet gestolpert sein: "So starten wir ins Halbfinale in München", setzte der Bayern-Kontrahent um 19.47 Uhr ab.

Moment mal - Halbfinale? In der Tat war das ein Fauxpas, denn es handelte sich um ein Viertelfinalspiel am Dienstagabend.

Den Lapsus, der im Eifer des Gefects jedem mal passieren kann, stellte der Sportclub wenig später direkt per Antwort darunter richtig. In der Nachbetrachtung stellt sich nun mit Blick auf den unerwarteten Spielausgang sogar die Frage: Hatte der Admin hellseherische Fähigkeiten?