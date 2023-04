Bobic-Ersatz gefunden! DFB-Präsidium beruft Kölns Sportdirektor Keller in den Vorstand

Köln/Frankfurt am Main – Christian Keller (46) ist vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in den Vorstand des Verbandes berufen worden.

Christian Keller (46) ist vom DFB-Präsidium in den Vorstand berufen worden. © Marius Becker/dpa

Der Sportdirektor des 1. FC Köln ersetzt in dem Gremium Fredi Bobic (51), der das Amt am 1. Februar kurz nach seinem Aus als Geschäftsführer von Hertha BSC niedergelegt hatte.

Diese Entscheidung fällte das Präsidium am heutigen Freitag auf seiner Sitzung in Frankfurt am Main.

Mit dem 46-jährigen Keller hat die Deutsche Fußball Liga nun wieder zwölf Vertreter im DFB-Vorstand.