1. Runde im DFB-Pokal: Bielefeld schlägt Bundesligist Bochum im Elfmeterschießen!

Um 18 Uhr gastiert der KSC im Ludwigsparkstadion des 1. FC Saarbrücken. Welches Team zieht in die nächste Runde ein?

Die Saarländer sind am vergangenen Sonntag mit einem 1:1 beim Aufsteiger aus Ulm und somit eher durchwachsen in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Neuzugang Kai Brünker (29) brachte den FCS zwar schon in der 2. Minute in Front, doch am Ende reichte das trotzdem nicht zum Sieg für den Aufstiegsaspiranten.

Derweil haben die Karlsruher schon zwei Partien auf dem Buckel und sind dabei noch ungeschlagen. Zum Auftakt gegen Osnabrück feierte die Mannschaft von Coach Christian Eichner (40) einen späten 3:2-Erfolg und auch im zweiten Match gegen den HSV gelang der Ausgleich zum 2:2 erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.