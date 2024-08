1. Runde im DFB-Pokal: HSV und KSC in Torlaune, Dynamo gelingt Überraschung

Die erste Runde des DFB-Pokals im Liveticker: Die beiden Zweitligisten Hamburger SV und der Karlsruher SC haben ungefährdet die zweite DFB-Pokal-Runde erreicht.

Von Ivan Simovic, Aliena Rein

Deutschland - Wer wird Nachfolger von Bayer Leverkusen? An diesem Wochenende wollen wieder zahlreiche Underdogs die "Großen" ärgern, wenn die erste Runde des DFB-Pokals ansteht.

64 Teams kämpfen um den Cup! Wer erreicht die nächste Runde und darf ihn am Ende der Saison in die Höhe stemmen? © Tom Weller/dpa Erst am heutigen Sonntag war es so weit: Mit dem VfL Bochum flog der erste Bundesligist schon in der ersten Runde raus! In allen anderen bisher absolvierten Begegnungen setzten sich bislang die Erstligisten durch, darunter auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Bis einschließlich Montag werden noch sieben weitere Partien ausgetragen, nur Titelverteidiger Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart waren am Samstagabend mit dem Supercup anstatt des DFB-Pokals beschäftigt und greifen erst Ende August ins Geschehen ein.

In unserem großen Liveticker zum DFB-Pokal halten wir Euch über alle Highlights auf dem Laufenden. DFB Pokal DFB setzt erste Pokalrunde an: Diese vier Partien gibt es im Free-TV zu sehen! Die letzten drei Sonntagspartien im Überblick: Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0) Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC 0:5 (0:2) SV Meppen - Hamburger SV 1:7 (0:2)

18. August, 19.56 Uhr: Abpfiff in Dresden, Dynamo gelingt Überraschung gegen Fortuna Düsseldorf

Schluss im Rudolf-Harbig-Stadion, die nächste Überraschung ist perfekt! Dynamo hat die Fortuna aus Düsseldorf in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal geworfen. Die Dresdner gewinnen völlig verdient mit 2:0 (1:0). Alles zur Pokal-Überraschung der SGD findet Ihr hier: "Dynamo gegen Düsseldorf live: SGD schafft die Sensation und wirft die Fortuna raus"

18. August, 19.50 Uhr: Schluss am Lotter Kreuz, Acht-Tore-Spektakel in Meppen

Besser kann man es nicht machen - mit einem Tore-Spektakel in die nächste Runde! Die beiden Zweitligisten Hamburger SV und der Karlsruhe SC haben ihre Erstrunden-Aufgaben bravourös gemeistert und stehen mehr als verdient in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Gegen schwache Meppener stellte der HSV mit den Treffern von Immanuel Pherai (17. Minute) und Miro Muheim (31.) die Weichen früh auf Sieg. Im zweiten Durchgang schraubten Davie Selke (56.), Pherai (59.) sowie Fabio Baldé (71.) den Spielstand weiter in die Höhe, ehe ein Eigentor von Tim Möller (80.) und Robert Glatzel (89.) das Sieben-Tore-Spektakel perfekt machten. Meppen gelang mit Daniel Haritonov in der Schlussminute der Ehrentreffer. Der KSC setzte sich bei den Sportfreunden aus Lotte mit 5:0 (2:0) durch. Nach nur zwei Minuten gingen die Badener durch einen Treffer von David Herold in Führung, Wanitzek (21.) traf zum zwischenzeitlichen 2:0. In der zweiten Spielhälfte erhöhten Sabah (49.), Siwsiwadse (69.) sowie Conte (82.) auf den eindrucksvollen Endstand von 5:0.

18. August, 19.45 Uhr: KSC und HSV in Torlaune, keine Cance für Vierligisten

Klarer Klassenunterschied! 6:0 für den HSV, KSC erhöht auf 5:0! Nicht nur für SV Meppen, auch für die Sportfreunde Lotte ist es nun ein äußerst bitterer DFB-Pokal-Abend. Beide Viertligisten kommen gegen starke Zweitligisten böse unter die Räder. Bambasé Conté trifft in der 82. Minute zum 5:0 für den KSC,

18. August, 19.37 Uhr: Hamburger SV schraubt SV Meppen auseinander

Für den SV Meppen wird's jetzt richtig schmerzhaft - der HSV erhöht auf 5:0! Pherai setzt Baldé in der 71. Minute mit einem herrlichen Steckpass in Steckpass in Szene. Der 19-jährige Nachwuchskicker des HSV hat alle Möglichkeiten, schiebt locker zum 5:0 ein. Meppens Tim Möller macht per Eigentor das halbe Dutzend voll.

18. August, 19.30 Uhr: Dynamo erhöht Führung, Pokal-Überraschung bahnt sich an!

Dynamo trifft zum 2:0 - und die Anhänger der Schwarz-Gelben flippen völlig aus! In der 68. Minute lässt Robin Meißner mit gekonnter Bewegung Fortunas Innenverteidiger Oberdorf stehen, zieht aus halblinker Position einfach mal ab und knallt den Ball ins rechte untere Eck. Die SGD führt, das Rudolf-Harbig-Stadion gleicht einem Tollhaus!

18. August, 19.24 Uhr: Hamburger SV schraubt Führung weiter nach oben

Nur drei Minuten nach dem 3:0 trifft der HSV erneut! Für die Sportfreunde aus Lotte könnte es ein ganz bitterer DFB-Pokal-Abend werden. Pherai kommt nach einem eher unfreiwilligen Zuspiel von Muheim an den Ball, schiebt diesen nur wenige Zentimeter vor dem Tor über die Linie. 4:0!

18. August, 19.18 Uhr: Hamburger SV erhöht auf 3:0!

Der HSV legt eine Schippe drauf - und baut die Führung weiter aus! Selke trifft in der 56. Minute zum 3:0! Nach einer Königsdörffer-Flanke von der rechten Seite in den Sechzehner bringt Davie Selke den Ball per Volley aus zentraler Position im Kasten des Gegners unter.

18. August, 19.09 Uhr: Karlsruher SC startet perfekt in die zweite Hälfte

Nächstes Tor für Karlsruhe! Der KSC schraubt den Spielstand gegen Viertligisten aus Lotte auf 3:0. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff bringt Wanitzek eine Flanke von der linken Seite in den gegnerischen Strafraum. Dort steht Sabah, lenkt den Ball unglücklich mit seinem Oberschenkel in den eigenen Kasten. Was für ein ärgerliches Eigentor!

Voller Körpereinsatz, es wird sich nichts geschenkt! Lottes Lars Spit (r.) und Karlsruhes Marvin Wanitzek im Duell um den Ball. © Friso Gentsch/dpa

18. August, 19.05 Uhr: Weitere 45 Minuten stehen auf dem Programm

In allen drei Stadien geht es weiter! Sechs Teams kämpfen ums Weiterkommen in die nächste DFB-Pokal-Runde. Was haben die zweiten 45 Minuten für uns noch im Angebot?