1. Runde im DFB-Pokal: Startschwierigkeiten überwunden! Favoriten setzten sich durch

Fortsetzung des Artikels laden

16. August, 19.26 Uhr: Halle mit Führungstreffer gegen St. Pauli

Toooooor für Halle - und das Leuna-Chemie-Stadion wird zum Irrenhaus! Marius Hauptmann bringt den Regioannligisten im Knaller-Duell gegen St. Pauli erneut in Führung. In der 62. Minute spielt Akono aus dem linken Halbfeld einen tollen Ball auf Hauptmann, der aus rund zehn Metern das Leder über die Linie drücken kann.

16. August, 19.19 Uhr: Mainz atmet auf, Ausgleich gegen den SV Wehen Wiesbaden

1. FSV Mainz 05 müht sich zu Ausgleichstreffer! Dominik Kohr ist es, der die Mainzer in der 59. Spielminute jubeln lässt. Der Innenverteidiger schaltet sich bei einem Angriff mit ein, wird von Lee per Steckpass hervorragend in Szene gesetzt und kommt aus rechter Position zum Abschluss. Der Ball landet unhaltbar im langen Eck, keine Chance für Wiesbadens Schlussmann Stritzel.

Der Mainzer Dominik Kohr (r.) jubelt mit seinen Mannschaftskollegen über sein Tor zum 1:1-Ausgleichstreffer. © Uwe Anspach/dpa

16. August, 19.10 Uhr: Schock für Halle, St. Pauli trifft kurz nach Wiederanpfiff

Was für ein turbulenter Auftakt in die zweite Spielhälfte! Nur kurz nach dem Wiederanpfiff hat der FC St. Pauli den Ausgleich erzielt. In der 48. Spielminute ist es Johannes Eggestein, der nach einem Zuspiel von Guilavogui zum Abschluss kommt und zum 1:1 einschiebt.

16. August, 19.06 Uhr: Anpfiff der zweiten Hälfte in Halle

Die Kugel rollt im Leuna-Chemie-Stadion! Mit einer vierminütigen Verzögerung hat der Unparteiische Daniel Siebert auch das dritte Spiel zwischen Halle und St. Pauli wieder angepfiffen.

16. August, 19.04 Uhr: Wiederanpfiff in Wiesbaden und Würzburg

Weiter geht's mit der zweiten Spielhälfte! Nicht nur in Wiesbaden, auch in Würzburg rollt der Ball wieder. In Halle hingegen verzögert sich der Anpfiff um wenige Minuten. Grund hierfür ist eine spektakuläre Choreo samt Pyro-Show der halleschen Fans.

16. August, 18.48 Uhr: Halbzeit in Wiesbaden und Würzburg

Die ersten 45 Minuten sind vorüber - und in allen drei Stadien bitten die Unparteiischen zum Pausentee. Durch einen dicken Bock von TSG-Keeper Philipp in der 11. Minute konnte der Außenseiter aus Würzburg in Führung gehen. Das 1:0 des Undedogs hielt jedoch nicht lange, nur acht Minuten später gelang der TSG durch ein bitteres Eigentor von Würzburgs Verteidiger Farahnak der Ausgleich. Die Wiesbadener liegen zur Halbzeit gegen den Erstligisten Mainz 05 vorn. Gözüsirin brachte den SVWW vor heimischer Kulisse in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Kaum zu glauben ist auch die Führung der Hallenser gegen Bundesliga-Ausfteiger St. Pauli. Nach nur elf Minuten gelang Akono mit freundlicher Unterstützung von Hamburgs Keeper Vasilj das 1:0.

16. August, 18.31 Uhr: Durchatmen! Ruhige Phase in allen drei Stadien

Was für eine irre Anfangsphase in allen drei Stadien - vier Tore in 30 Minuten! Neben Wiesbaden ist Halle der zweite Underdog, der bisher die Oberhand hat und mit 1:0 führt. Die Würzburger konnten zwar zwischenzeitlich völlig überraschend in Führung gehen, mussten aber nur kurze Zeit später den Gegentreffer hinnehmen.

Voller Einsatz! Wiesbadens Tarik Gözüsirin (l.) und Mainz-Kicker Armindo Sieb kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa

16. August, 18.19 Uhr: Hoffenheim gelingt Ausgleichstreffer

So schnell kann's gehen, schneller Ausgleichstreffer in Würzburg! Nur kurz nach dem Führungstreffer der Würzburger Kickers hat die TSG aus Hoffenheim den Ausgleich erzielt. Hoffenheims Prass kommt nach einer herrlichen Einzelaktion zum Abschluss, der Ball wird jedoch unglücklich abgefälscht. Wiesbadens Verteidiger Farahnak ist es dann selbst, der die Kugel unglücklich über den eigenen Schlussmann ins Tor lenkt.

16. August, 18.16 Uhr: Turbulente Anfangsphase! Tor für Halle gegen den FC St. Pauli

Tor für den HFC! Der Außenseiter aus Halle führt durch einen Treffer von Cyrill Akono in der 11. Spielminute mit 1:0. Pauli-Keeper Vasilj versucht sich als feiner Techniker - was völlig in die Hose geht. Cyrill Akono setzt den Keeper setzt den Keeper entscheidend unter Druck, kommt im Fünfer an den Ball - schiebt eiskalt ein. Was für ein dicker Bock des Hamburger Torhüters.

16. August, 18.14 Uhr: Kalte Dusche für Mainz, Wehen Wiesbaden führt mit 1:0

BRITA-Arena steht Kopf, Wiesbaden erzielt das 1:0! Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 14. Spielminute den 1:0-Führungstreffer gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 erzielt. Die Gäste aus Mainz bekommen das Leder nicht entscheidend aus dem eigenen Sechzehner geklärt. Tarik Gözüsirin steht goldrichtig und zieht aus rund elf Metern einfach mal ab - und trifft mit links ins rechte Eck.