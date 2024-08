1. Runde im DFB-Pokal: Underdogs verpassen knapp Sensationen, FC Bayern ohne Blöße

Fortsetzung des Artikels laden

16. August, 18.31 Uhr: Durchatmen! Ruhige Phase in allen drei Stadien

Was für eine irre Anfangsphase in allen drei Stadien - vier Tore in 30 Minuten! Neben Wiesbaden ist Halle der zweite Underdog, der bisher die Oberhand hat und mit 1:0 führt. Die Würzburger konnten zwar zwischenzeitlich völlig überraschend in Führung gehen, mussten aber nur kurze Zeit später den Gegentreffer hinnehmen.

Voller Einsatz! Wiesbadens Tarik Gözüsirin (l.) und Mainz-Kicker Armindo Sieb kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa

16. August, 18.19 Uhr: Hoffenheim gelingt Ausgleichstreffer

So schnell kann's gehen, schneller Ausgleichstreffer in Würzburg! Nur kurz nach dem Führungstreffer der Würzburger Kickers hat die TSG aus Hoffenheim den Ausgleich erzielt. Hoffenheims Prass kommt nach einer herrlichen Einzelaktion zum Abschluss, der Ball wird jedoch unglücklich abgefälscht. Wiesbadens Verteidiger Farahnak ist es dann selbst, der die Kugel unglücklich über den eigenen Schlussmann ins Tor lenkt.

16. August, 18.16 Uhr: Turbulente Anfangsphase! Tor für Halle gegen den FC St. Pauli

Tor für den HFC! Der Außenseiter aus Halle führt durch einen Treffer von Cyrill Akono in der 11. Spielminute mit 1:0. Pauli-Keeper Vasilj versucht sich als feiner Techniker - was völlig in die Hose geht. Cyrill Akono setzt den Keeper setzt den Keeper entscheidend unter Druck, kommt im Fünfer an den Ball - schiebt eiskalt ein. Was für ein dicker Bock des Hamburger Torhüters.

16. August, 18.14 Uhr: Kalte Dusche für Mainz, Wehen Wiesbaden führt mit 1:0

BRITA-Arena steht Kopf, Wiesbaden erzielt das 1:0! Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 14. Spielminute den 1:0-Führungstreffer gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 erzielt. Die Gäste aus Mainz bekommen das Leder nicht entscheidend aus dem eigenen Sechzehner geklärt. Tarik Gözüsirin steht goldrichtig und zieht aus rund elf Metern einfach mal ab - und trifft mit links ins rechte Eck.

16. August, 18.12 Uhr: Würzburger Kickers erzielt Führungstreffer gegen Hoffenheim

Überraschung in der Akon Arena, 1:0 Für die Würzburger Kickers! Der Viertligist aus Würzburg ist völlig überraschend gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 in Führung gegangen. In der 11. Spielminute spielt Hoffenheims Innenverteidiger Akpoguma einen Pass zurück auf seinen Schlussmann, der die Kugel allerdings nicht unter Kontrolle bringen kann. Küc bekommt den Ball auf dem Silbertablett serviert, muss nur noch einschieben. Aus kurzer Distanz drückt er das Ding über die Linie.

16. August, 18.11 Uhr: Welche Mannschaft gelingt der Sprung in die nächste Runde?

Die ersten Minuten sind gespielt und auf alle sechs Mannschaften tasten sich langsam heran. Ein Offensiv-Feuerwerk in der Anfangsphase blieb aus, keines der Teams will zu Beginn unnötiges Risiko eingehen.

16. August, 18.04 Uhr: DFB-Pokal-Saison 2024/25 ist eröffnet!

Das Warten hat ein Ende! Die Kugel rollt in den ersten drei Partien des diesjährigen DFB-Pokals. Welche Mannschaft schafft den Sprung in die nächste Runde? Wir bleiben gespannt, was uns auf allen drei Schauplätzen erwarten wird.

16. August, 17.34 Uhr: Gleich geht's los! Drei DFB-Pokal-Partien stehen in den Startlöchern

In rund 30 Minuten starten die ersten sechs Mannschaften in die neue DFB-Pokal-Runde - und hoffen allesamt aufs Weiterkommen in die nächste K.-o.-Phase. Der Hallesche FC trifft im heimischen Wohnzimmer auf die Kiez-Kicker des FC St. Pauli. Wehen Wiesbaden muss gegen den 1. FSV Mainz 05 ran, die Hoffenheimer sind in Würzburg gefordert.

16. August, 17.15 Uhr: Volles Haus, Flutlicht! Außenseiter Ulm hofft gegen Bayern München auf DFB-Pokal-Wunder

David gegen Goliath! Um 20.45 Uhr trifft Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm in der ersten Pokalrunde auf den großen FC Bayern München. Die Schwaben gelten im Duell mit dem Rekordmeister als krasser Außenseiter - hoffen trotzdem auf das Wunder gegen die Übermacht aus München. Aufgeben kommt für den SSV-Trainer Thomas Wörle nicht in Frage: "Im Pokal sei "nichts unmöglich", gab sich der 42-Jährige vor der Partie optimistisch. Um die Besonderheit der bevorstehenden Partie ist sich der Chefcoach im Klaren: "Das ist für uns ein ganz großes Spiel, damit mein ich nicht nur für uns als Mannschaft, sondern für uns als Verein, für die Stadt Ulm, für die ganze Region, für die Fans." Die Ulmer sind heiß aufs Pokalspiel gegen die Bayern. Das Donaustadion ist mit 17.400 Zuschauern komplett ausverkauft, das SSV-Team darf sich auf ein akustisches Feuerwerk freuen - alles ist für einen tollen Fußballabend angerichtet.

Thomas Wörle (42), Chefcoach des SSV Ulm, glaubt an seine Mannschaft - und an ein DFB-Pokal-Wunder gegen den FC Bayern München. © Daniel Karmann/dpa

16. August, 16.30 Uhr: DFB-Pokal-Start steht kurz bevor!

Das Warten hat schon bald ein Ende! Am heutigen Freitagabend geht der DFB-Pokal in eine neue Runde. Um 18 Uhr stehen gleich drei Partien auf dem Programm - und bieten reichlich Stolper-Potenzial für zwei Bundesliga-Klubs. Vor heimischer Kulisse trifft der SV Wehen Wiesbaden auf den Erstligisten aus Mainz. Die Würzburger Kickers müssen sich zuhause gegen Hoffenheim behaupten, könnten mit einer Glanzleistung unter der Regie von Chefcoach Markus Zschiesche für die erste Pokal-Überraschung sorgen. Gänsehaupt-Atmosphäre garantiert das Duell zwischen Halle und dem Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen des Leuna-Chemie-Stadions wird es mit großer Sicherheit heiß hergehen.