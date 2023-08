1. Runde im DFB-Pokal: Unterhaching mit dem Coup, dritter Bundesligist raus!

Fortsetzung des Artikels laden

17.31 Uhr: BVB, Bayer 04 und Nürnberg feiern Tor-Fest

Nun haben auch die Nürnberger Feierabend, damit sind alle Spiele abgepfiffen. Die Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli 0:5 FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg 1:9 FC Teutonia 05 - Bayer 04 Leverkusen 0:8 TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund 1:6 Viktoria Köln - Werder Bremen 3:2 FC Gütersloh - Holstein Kiel 0:2

17.27 Uhr: Nur Werder scheitert, sonst keine Überraschungen

Auch die anderen Partien sind mittlerweile beendet, lediglich bei Oberneuland gegen Nürnberg wird noch gespielt.

17.23 Uhr: Viktoria Köln kegelt Werder Bremen aus dem DFB-Pokal

Das gibt es ja nicht! Sekunden vor dem Abpfiff geht Viktoria Köln gegen Werder Bremen in Führung, der Schiedsrichter pfeift nicht mal mehr an. Bremen ist raus, der Drittligist zieht in die nächste Runde ein. Koronkiewicz bricht auf der rechten Seite durch und zieht ab, Pavlenka kann den Ball nur zur Seite abwehren. Anschließend reagiert Donny Bogicevic am schnellsten und haut den Abpraller in den rechten Knick (90.+4). Es ist die letzte Aktion des Spiels, die Viktoria jubelt. Wahnsinn!

17.22 Uhr: Holstein Kiel macht den Sack zu

Auch in Gütersloh bleibt die Sensation aus, denn Holstein Kiel trifft wenige Momente vor dem Ende zum 2:0.

17.21 Uhr: Leverkusen zieht in die nächste Runde ein

Abpfiff in Hamburg, Leverkusen steht durch einen deutlichen 8:0-Triumph in der 2. Runde.

17.15 Uhr: Die Favoriten lassen nicht locker

Es gibt ein paar Treffer nachzureichen! In Mainz steht es durch ein Tor von Youssoufa Moukoko inzwischen 6:1 für den BVB, Nürnberg hat in Person von Uzun und Benjamin Goller auf acht Buden erhöht. Gleiches gilt für Leverkusen, denn Hlozek gelang kurz vor Schluss das 8:0. Pauli genießt derweil einen 5:0-Vorsprung, Oladapo Afolayan netzte in der 88. Minute für die Kiezkicker ein.

David Philipp (r.) freut sich über das zwischenzeitliche 1:1. © Federico Gambarini/dpa

17.07 Uhr: Niclas Füllkrug bringt Werder wieder in Front, Viktoria antwortet umgehend

In Köln wird es wild! Erst bringt Füllkrug die Bremer mit einem umstrittenen Elfmeter wieder in Führung, doch im direkten Gegenzug netzt David Philipp zum 2:2 ein. Dortmund wird der Favoritenrolle hingegen eher gerecht, Donyell Malen trifft zum 5:1 für den BVB gegen Schott Mainz. Gleiches gilt für Leverkusen, Jonas Hofmann stellt nämlich kurz darauf auf 7:0 gegen den FC Teutonia.

17.04 Uhr: Holstein Kiel führt gegen Delmenhorst

Der Bann ist gebrochen, Holmbert Aron Fridjonsson bringt Holstein Kiel gegen Delmenhorst in Front. Der Außenseiter hielt hier sehr stark mit, jetzt ist der Zweitligist aber in der Spur. In der Zwischenzeit hat Adam Hlozek die Führung von Bayer Leverkusen gegen Ottensen auf 6:0 erhöht.

17.01 Uhr: Viktoria Köln gleicht gegen Werder Bremen aus

Jetzt wird es haarig für den Bundesligisten! Ex-Bremer David Philipp gelingt der 1:1 Ausgleich für Viktoria Köln. Überraschend kommt das nicht mehr, die Hausherren sind auch im zweiten Durchgang am Drücker und schnüren Werder immer mehr hinten ein. In einer möglichen Verlängerung dürfte es für den SVW in Unterzahl nicht leichter werden.

16.57 Uhr: St. Pauli macht gegen Delmenhorst alles klar

Elias Saad trifft zum 3:0 für die Hamburger, wenig später stellt Marcel Hartel per Elfmeter auf 4:0. Delmenhorst muss die restlichen 20 Minuten außerdem in Unterzahl bestreiten denn Unglücksrabe Sari sah für sein Foul vor dem Strafstoß auch noch die Gelb-Rote Karte. Derweil zeigt sich Leverkusen in Torlaune, Jeremie Frimpong netzt mit einem Schuss aus spitzem Winkel in die lange Ecke zum 5:0 ein.