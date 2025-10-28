Cottbus gegen RB Leipzig live: Überraschende Aufstellungen beider Teams

Am Dienstagabend empfängt Drittligist Energie Cottbus RB Leipzig in der zweiten Runde des DFB-Pokals. TAG24 ist für Euch live dabei.

Von Michi Heymann, Lukas Schulze

Cottbus - Zum ersten Mal überhaupt trifft Energie Cottbus auf RB Leipzig - und dann gleich in einem K.o.-Spiel! In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) zum wohl spektakulären Aufeinandertreffen im LEAG Energie Stadion.

Wir berichten für Euch vor, während und nach der Partie im Liveticker.

19.54 Uhr: Cottbus beginnt ohne Thiele und Engelhardt

Die Cottbuser Aufstellungen sind eine mittelgroße Überraschung: Denn keiner der beiden Top-Stürmer Erik Engelhardt noch Timmy Thiele stehen in der Startelf. Stattdessen beginnt Justin Butler im Sturm. Außerdem bekommt Merveille Biankadi seine erste Startelfchance. Biankadi ist kein gelernter Stürmer, es deutet sich ein Systemwechsel auf 4-3-3 an. Außerdem beginnen Awortwie-Grant und Lucoqui für Michelbrink und Boziaris.Wir vermuten folgende Formation: Funk - Rorig, Manu, Awortwie-Grant, Lucoqui - Pelivan - Hannemann, Borgmann - Cigerci, Butler, Biankadi.

Die Aufstellungen beider Teams sind da. © TAG24

19.49 Uhr: Energie Cottbus gegen RB Leipzig - die Aufstellungen sind da

In etwas weniger als einer Stunde geht es los. Inzwischen ist auch raus, welche Teams beide Trainer aufs Feld schicken werden. Bei den Gästen gibt es zumindest in der Verteidigung zwei kleine Überraschungen. El Chadaille Bitshiabu rutscht für Castello Lukeba in die Startelf. Zudem bekommt Ezechiel Banzuzi den Vorzug vor dem zuletzt sehr starken Assan Ouedraogo.

El Chadaille Bitshiabu darf sich gegen Energie Cottbus beweisen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

19.29 Uhr: Wer überträgt Energie Cottbus gegen RB Leipzig?

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig wird am Dienstagabend nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen läuft seit 18 Uhr Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im ZDF. Das Spiel der Sachsen in der Lausitz läuft hingegen nur auf Sky. Inzwischen sind die Rasenballer auch beim Stadion gelandet. Bald geht es los.

Kurz vor halb 8 ist der Mannschaftsbus von RB Leipzig am Stadion in Cottbus gelandet. © TAG24

19.03 Uhr: Fans strömen zum Stadion

Das LEAG Energie Stadion ist mit 19.700 Zuschauern ausverkauft. In knapp zwei Stunden rollt dann auch endlich der Ball. Jetzt, wo das regnerische Wetter nachgelassen hat, strömen nach und nach auch die Fans ins Stadion. So langsam ist das Pokal-Feeling spürbar.

Die Fans trotzen dem Schmuddelwetter und strömen nach und nach ins Stadion. © TAG24

18.20 Uhr: Lässt Wollitz heute seinen Topstürmer draußen?

In Cottbus stellt sich seit Samstagabend vor allem eine Frage: Kann Topstürmer Erik Engelhardt (27) spielen? Der Topstürmer der 3. Liga ging angeschlagen aus dem 4:3 gegen Havelse am Samstag. Pele Wollitz ließ auf der Pressekonferenz einen Einsatz seines Mittelstürmers offen, kündigte an, nur topfitte Spieler aufzustellen und keine Experimente eingehen zu wollen. Gut möglich, dass Engelhardt heute nur von der Bank kommt oder gänzlich geschont wird und dafür mit Justin Butler (24) ein schneller Konterstürmer beginnen wird.

Cottbus-Stürmer Erik Engelhardt (27) ist zurzeit in bestechender Form. Doch sein Einsatz heute ist fraglich. © Robert Michael/dpa

17.35 Uhr: Zweite Pokalrunde noch ohne Video-Assistenten und Torlinientechnik

Es ist regnerisch in Cottbus. Nicht unwahrscheinlich also, dass der nasse Rasen am Abend einige schnelle Szenen zu bieten haben wird. Heißt aber für die anwesenden Unparteiischen, dass sie ganz genau hinschauen müssen. Denn in der zweiten Pokalrunde wird es noch keinen Videobeweis und keine Torlinientechnik geben. "Da werden wir andere Situationen als in der Liga erleben", mahnte RB-Coach Ole Werner (37) im Vorfeld der Partie deshalb schon.

In der zweiten Runde des Pokals hat der Schiedsrichter noch keine Möglichkeit, sich die Szene noch einmal auf dem Bildschirm anzuschauen. © David Inderlied/dpa

17.20 Uhr: Zentrale Straße gesperrt, hier parken Heim- und Gästefans!

Die Dämmerung bricht ein, noch gut dreieinhalb Stunden bis Anpfiff. Während die RB-Anhänger bereits auf dem Weg sind, ist im verregneten Cottbus bisher wenig los. Für die Anreise gibt es für folgende Einschränkung: Ab 18 Uhr ist der Stadtring vollständig gesperrt. Eine Anreise ist von der Autobahn aus über Kiekebusch, Branitz und am Tierpark vorbei möglich. Aus dem Großraum Cottbus ist die Anfahrt aus Peitz/Nordring über den östlichen Stadtring oder die Willy-Brandt-Straße von der Cottbuser Innenstadt aus möglich. Der Parkplatz Sandower Dreieck steht für die Heimfans zur Verfügung, Gästefans parken an der Parzellenstraße (Chemiefabrik).Einlass für Energie-Fans sind der Haupteingang, die Stromstraße und hinter der Osttribüne. Für Gästefans die Südtribüne.Die Stadiontore öffnen ab 18.30 Uhr ihre Pforten. Bis später!

Der Stadtring hinter der Südtribüne der Gästefans wird gesperrt sein. (Archivbild) © Thomas Eisenhuth dpa/lbn

17 Uhr: Packung oder Überraschung - auf jeden Fall Torfestival!

Die Offensivreihen beider Teams performen derzeit extrem stark, es könnte ein torreiches Spiel werden. Als Tabellenführer der 3. Liga empfangen die Lausitzer mit breiter Brust den vermeintlichen Favoriten aus der Bundesliga. Aber klar, einfach wird das nicht. Dennoch unterstrich Energie-Coach Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor der Begegnung, dass man nichts dagegen hätte, wenn man es wie Arminia Bielefeld in der Vorsaison machen und einen Favoriten nach dem anderen schlagen würde. "RB Leipzig wird dieses Spiel nicht einfach gewinnen. Da können die erzählen, was sie wollen. Das wird ein Kampf", so der Kulttrainer. Keinesfalls rechnet man allerdings bei den Rasenballern damit, dass das eine leichte Nummer wird: "Ein K.o.-Spiel beim Tabellenführer der 3. Liga ist alles andere als einfach. Trotzdem bleiben wir bei uns, wollen eine ordentliche Leistung zeigen, uns bestmöglich vorbereiten und auf alles eingestellt sein", so RB-Coach Ole Werner (37). Über 2000 Fans der Roten Bullen werden mit nach Cottbus anreisen. Das LEAG Energie Stadion ist mit 19.700 Zuschauern ausverkauft.

Es ist wieder DFB-Pokal-Zeit! Im LEAG Energie Stadion steigt heute Abend das Pokal-Duell zwischen Cottbus und RB Leipzig. © Robert Michael/dpa

16.45 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokals zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig