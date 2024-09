01.09.2024 13:15 1.725 DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: An diesen Datum findet die 2. Runde statt

Am Sonntag wird im Fußball-Museum in Dortmund die 2. Runde im DFB-Pokal ausgelost. An diesen Datum findet die 2. Runde statt.

Von Tina Hofmann

Titelfoto: Axel Heimken/dpa