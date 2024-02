Bayer-Dusel nach Frust-Foul: Müsste ein Leverkusener schon unter der Dusche stehen?

Die Anhänger der Werkself zündeten noch vor Beginn der Partie Pyrotechnik. © Marius Becker/dpa

Schon gegen 20.40 Uhr läuteten die Fans der "Werkself" den Cup-Kracher mit reichlich Pyrotechnik ein.

Pünktlich zur Schweigeminute für den verstorbenen "Kaiser" Franz Beckenbauer (†78) war die Aktion aber auch wieder rum, nur noch ein paar Rauchschwaden zogen andächtig durch die BayArena.

Auf dem Rasen zündeten dann aber erstmal die Gäste aus Stuttgart – und das ohne den unpässlichen Top-Torjäger Serhou Guirassy, der nach der Afrika-Cup-Rückkehr mit Magen-Darm-Problemen im Schwabenland blieb.

Der Hoeneß-Elf war das egal, in der elften Minute köpfte Innenverteidiger Waldemar Anton den VfB infolge einer Stiller-Ecke von der rechten Seite in Front und ließ die bis dato fröhlich feiernden Leverkusen-Anhänger jäh verstummen.

Auch die Kicker des Bundesliga-Spitzenreiters mussten sich anschließend erstmal erholen, im ersten Durchgang ging bei der hochgelobten B04-Offensive quasi überhaupt nichts.

Zudem hatte die Alonso-Truppe kurz vor dem Pausentee viel Glück, in Gleichzahl weiterspielen zu dürfen. Nationalspieler Robert Andrich rauschte nämlich ungestüm und deutlich zu spät von hinten in Enzo Millot rein, nachdem er bereits in der 18. Minute die Gelbe Karte gesehen hatte. Schiedsrichter Daniel Schlager ließ hier wohl eher Gnade vor Recht ergehen.