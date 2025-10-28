 2.435

DFB-Pokal live: Brandt bringt BVB zurück ins Spiel, Wolfsburg droht frühes Aus

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Tor für Borussia Dortmund! Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte fällt der Ausgleich.

Von Ivan Simovic

Deutschland - K.-o.-Spiele unter Flutlicht: Am Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde im DFB-Pokal an.

1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:0 (0:0)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Torschützen: 1:0 Ansgar Knauff (7. Minute), 1:1 Julian Brandt (48.)

Hertha BSC - SV Elversberg 2:0 (1:0)

Torschützen: 1:0 Michael Cuisance (15.), 2:0 Sebastian Grönning (58.)

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1 (0:1)

Torschütze: 1:0 Alexander Bernhardsson (42. Minute)

TAG24 berichtet im großen Liveticker und hält Euch mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.

20.09 Uhr: Wem gelingt der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale?

Die Schlussviertelstunde ist eingeläutet.

Nur die Hertha aus Berlin kann bislang einen Zwei-Tore-Vorsprung für sich verbuchen, führt im Heimspiel gegen die SV Elversberg mit 2:0. In allen anderen drei Spielen bleibt es dagegen denkbar knapp.

Spannend gestaltet sich vor allem das Duell zwischen dem 1. FC. Heidenheim und dem HSV, in dem bislang noch kein einziger Treffer fiel.

19.58 Uhr: VfL Wolfsburg trifft, Schiri nimmt Tor aber zurück

Nicht der Ausgleich für den VfL Wolfsburg!

Amoura drückt Arnolds Freistoß-Flanke von links per Hüfte aus wenigen Metern ins Tor der Störche, steht dabei allerdings im Abseits.

Der Treffer wird folgerichtig aberkannt, es bleibt damit bei der 1:0-Führung für Holstein Kiel.

19.49 Uhr: Hertha BSC erhöht auf 2:0!

Tor im Olympiastadion - und die Hertha schnuppert am Achtelfinale.

1:0-Torschütze Cuisance schlägt einen Eckball von rechts, Dardai verlängert am ersten Pfosten und Grönning köpft die Kugel ins Gehäuse von Elversberg-Keeper Kristof. So einfach kann's gehen.

Sebastian Grönning (28) trifft per Kopf zur 2:0-Führung der Hertha.  © Andreas Gora/dpa

19.39 Uhr: Ausgleich! BVB zurück im Spiel

Tor für Borussia Dortmund! Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte fällt der Ausgleich.

Nach einer flachen Ryerson-Hereingabe von der rechten Seite taucht Brandt am zweiten Pfosten auf und drückt das Ding zum 1:1 in die Maschen.

Dortmunds Julian Brandt (29) hat getroffen.  © IMAGO / Sven Simon

19.35 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte

Die Pause ist vorüber, weiter geht's!

Auf allen Plätzen laufen die zweiten 45 Minuten.

19.23 Uhr: Halbzeitpause! BVB und Wolfsburg in Rückstand, Führung für Hertha

Die ersten 45 Minuten sind vorüber.

Zur Halbzeit führt Eintracht Frankfurt knapp mit 1:0 gegen Borussia Dortmund, Hertha BSC liegt derweil im Zweitliga-Duell mit der SV Elversberg mit 1:0 in Front.

Die erste Überraschung bahnt sich in Wolfsburg an. Die Störche aus Kiel haben nämlich beim eine Klasse höhere spielenden VfL die Nase vorn, profitierten allerdings vom Seelt-Platzverweis in der 27. Minute.

Überhaupt keine Tore fielen unterdessen beim Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV, dort steht es noch 0:0.

19.19 Uhr: 1. FC Heidenheim in Unterzahl

Bitter! Die Heidenheimer müssen im Heimspiel gegen den HSV einen Platzverweis einstecken.

Weil Siersleben im Zweikampf um den Ball mit Königsdörffer zu spät kommt und ihn als letzter Mann zu Boden bringt, sieht er glatt Rot und muss runter.

19.15 Uhr: Elfmeter-Gegentor! VfL Wolfsburg liegt zurück

Tor für Holstein Kiel!

Den gegebenen Strafstoß verwandelt Bernhardsson zum 1:0 für die Gäste.

19.11 Uhr: Strafstoß für Holstein Kiel

Erst Rot, dann auch noch Elfmeter: Für die Wölfe kommt jetzt alles zusammen.

Kiels Heber wird im Sechzehner von Souza Fall gebracht, woraufhin Schiedsrichter Exner auf den Punkt zeigt.

19.08 Uhr: Platzverweis in Wolfsburg

Was hat er sich denn dabei nur gedacht? Seelt erweist dem VfL Wolfsburg einen Bärendienst!

Binnen weniger Minuten kommt derNiederländer zweimal zu spät, sieht Für das Halten gegen Kapralik seine zweite Gelbe Karte und muss damit vorzeitig vom Platz.

