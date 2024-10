DFB-Pokal im Liveticker: BVB hat's vorgemacht! Welcher Bundesligist muss heute die Segel streichen?

In der 93. Spielminute wäre beinahe das 1:0 für den VfL Wolfsburg gefallen!

Das war's - zumindest auf drei von vier Schauplätzen!

Neben dem VfB Stuttgart und Jahn Regensburg zieht auch der 1. FC Köln in die nächste Runde des diesjährigen DFB-Pokal.

Borussia Dortmund hingegen muss nach torlosen 90 Minuten den Gang in die Verlängerung antreten - und im Duell mit VfL Wolfsburg Nerven aus Stahl beweisen, will der ohnehin schon kriselnde BVB nicht noch weiter in die Abwärtsspirale geraten.