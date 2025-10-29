 13.216

DFB-Pokal live: Debakel für Schalke, Union Berlin muss nachsitzen

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Der FC Bayern dreht das Spiel gegen den 1. FC Köln in sieben Minuten.

Von Ivan Simovic, Aliena Rein

Deutschland - Die zweite Runde im DFB-Pokal ist in vollem Gange! Auch am Mittwochabend warten wieder acht Partien auf Deutschlands Cup-Fans.

Aktuelle Spielstände:

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:1 (1:1, 1:1)

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 4:0 (2:0)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:3 (1:2)

1. FC Köln - Bayern München 1:4 (1:2)

22.46 Uhr: Die Verlängerung in Berlin läuft

Die letzte halbe Stunde der zweiten Pokalrunde ist angebrochen! Fünfzehn Achtelfinal-Teilnehmer stehen fest, wir suchen den letzten Kandidaten.

22.43 Uhr: Feierabend in Düsseldorf

Jetzt ist auch in Düsseldorf offiziell Feierabend, die Fortuna unterliegt dem SC Freiburg mit 1:3.

Der Bundesligist legte einen Blitzstart hin, musste dann aber doch noch bis in die Nachspielzeit zittern, um nicht in die Verlängerung müssen. Für den neuen Düsseldorfer Coach Markus Anfang ist es die dritte Niederlage im dritte Spiel mit dem Hauptstadtklub aus NRW.

22.41 Uhr: Union Berlin muss gegen Arminia Bielefeld in die Verlängerung

Auch heute Abend gibt es eine Verlängerung! Bundesligist Union Berlin konnte seine frühe Führung gegen die Pokalsensation des Vorjahres, Arminia Bielefeld, nicht über die Zeit bringen.

Zweimal 15 Minuten gibt es obendrauf!

22.40 Uhr: Schalke 04 erlebt Debakel gegen Darmstadt 98

Da hatte sich der Tabellenführer der 2. Bundesliga sicher anders ausgemalt! Es ist Feierabend in Darmstadt, Schalke 04 unterliegt deutlich mit 0:4.

Loris Karius musste gleich viermal hinter sich greifen.  © Marc Schüler/dpa

22.40 Uhr: SC Freiburg erhöht auf 3:1

Kurz vor Schluss macht der SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf alles klar, Danny Scherhant stellt den Spielstand auf 3:1.

22.38 Uhr: FC Bayern zieht souverän ins Achtelfinale ein

Ganz kurz konnte der 1. FC Köln den großen FC Bayern ärgern, danach ließen die Münchner dem Bundesliga-Aufsteiger aber keine Chance und ziehen letztendlich souverän ins Achtelfinale ein.

Im 14. Saisonspiel holen die Bayern den 14. Sieg, Harry Kane steuerte Treffer Nummer 21 und 22 bei. Für dieses Team gibt es aktuell wohl kaum genug Superlative.

22.15 Uhr: Michael Olise stellt auf 4:1 für den FC Bayern

Die Vorentscheidung für den FC Bayern!

Olise erobert tief in der eigenen Hälfte den Ball, mit dem sich Pavlovic über die rechte Seite vorarbeitet. Der deutsche Nationalspieler legt nach links auf Diaz quer, doch anstatt es selbst zu machen, bedient Diaz den in der Mitte heranstürmenden Olise (72. Minute), der zum 4:1 vollendet.

22.08 Uhr: FC Bayern erhöht auf 3:1

Das dürfte dem 1. FC Köln das Genick brechen: Der FC Bayern erhöht auf 3:1.

Kimmich zirkelt eine Ecke vors Kölner Tor, wo Harry Kane (64.) seine ganze Lufthoheit ausspielt und sich gegen mehrere Gegner durchsetzt. Sein zweiter Treffer der Partie ist sein 22. in dieser Saison.

Harry Kane steigt am höchsten und macht sein zweites Tor des Tages.  © Federico Gambarini/dpa

22.06 Uhr: Darmstadt 98 macht alles klar

Jetzt kommt es für Schalke 04 knüppeldick, Darmstadt trifft weiter nach Belieben.

Der gerade erst eingewechselte Bialek erhält die Kugel von Klefisch, tankt sich vor Karius und vollendet flach zum 4:0 (60.).

22.05 Uhr: Abseits-Treffer für Fortuna Düsseldorf

Das wäre beinahe der Ausgleich für Fortuna Düsseldorf gewesen!

Muslija bringt einen Freistoß vor das Gästetor, wo Schmidt zwar zur Stelle ist, sein Treffer aber nicht zählen darf, weil er klar im Abseits steht.

