DFB-Pokal live: Der Ball rollt! Schafft letzter Underdog die Sensation?

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Der Ball rollt bei vier Pokal-Partien!

Von Ivan Simovic, Aliena Rein

Deutschland - Die zweite Runde im DFB-Pokal ist im vollen Gange! Auch am Mittwochabend warten wieder acht Partien auf Deutschlands Cup-Fans.

Aktuelle Spielstände: FV Illertissen - 1. FC Magdeburg 0:0 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 0:0 SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen 0:0 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:0

18 Uhr: Der Ball rollt auf vier Plätzen

Los geht's! Wir starten auf vier Plätzen gleichzeitig in den Pokal-Mittwoch. Welcher Teams schaffen den Sprung ins Achtelfinale?

17.30 Uhr: Diese Partien stehen um 18 Uhr auf dem Programm

Vier Partien stehen um 18 Uhr auf dem Programm, darunter die Begegnung zwischen Titelverteidiger Stuttgart gegen Mainz 05. Heißt: Für mindestens einen weiteren Bundesligisten ist die Pokal-Reise gleich bereits beendet. Die Begegnungen im Überblick: FV Illertissen (Regionalliga) - 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga) - 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) SC Paderborn 07 (2. Bundesliga) - Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga) 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) - VfB Stuttgart (Bundesliga)

17 Uhr: 1. FC Köln gegen FC Bayern München heute im Free-TV zu sehen

Nur eine von acht Begegnungen gibt es heute im Free-TV zu sehen: Die ARD überträgt die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München ab 20.15 Uhr. Wer eines der restlichen sieben Spiele sehen will, ist auf ein Abo bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW angewiesen. Natürlich bleibt Ihr aber auch im TAG24-Liveticker am Ball!

Wer darf am Ende der Saison den DFB-Pokal in die Höhe recken? © Tom Weller/dpa

16.30 Uhr: Dann wird die nächste Runde ausgelost

Die Achtelfinal-Partien werden am 2./3. Dezember ausgespielt. Gegen wen sie antreten müssen, erfahren die qualifizierten Teams am Sonntag. Am 2. November wird die Runde der letzten 16 im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost, die Übertragung im ZDF beginnt um 17.55 Uhr. Im Gegensatz zu den ersten beiden Runden gibt es nur noch einen Topf, sollte Illertissen als Klub unterhalb der 2. Bundesliga allerdings weiterkommen, hat der Regionalligist automatisch Heimrecht.

16 Uhr: Anstoßzeit der frühen Partien eine halbe Stunde früher als am Dienstag

TV-Zuschauer aufgepasst! Während die frühen Spiele am Dienstag erst um 18.30 Uhr angepfiffen wurden, ist es heute bereits um 18 Uhr so weit. Dass die frühen Partien am Dienstag erst um 18.30 Uhr angepfiffen wurden, lag daran, dass das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im TV übertragen werden sollte, das ZDF zur Primetime aber bereits das Nations-League-Halbfinale der DFB-Frauen zeigte. Um den Abstand zwischen den beiden Partien nicht zu groß werden zu lassen, wurde kurzerhand die Anstoßzeit von 18 Uhr auf 18.30 Uhr nach hinten gezogen. Der Plan ging übrigens nicht wirklich auf: Weil das Duell der beiden Bundesligisten ins Elfmeterschießen ging, überschnitten sich die Spiele trotz der ungewöhnlichen Anstoßzeit der Nationalmannschaft um 21.10 Uhr um einige Minuten.

Das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sollte um 18.30 Uhr im TV laufen. Deshalb wurde die frühe Anstoßzeit am Dienstag eine halbe Stunde nach hinten gezogen. © Arne Dedert/dpa

15.30 Uhr: Die Pokal-Partien am Mittwoch im Überblick

Der Mittwoch wartet mit acht spannenden Partien auf uns. Die Spiele im Überblick: 18 Uhr: FV Illertissen (Regionalliga) - 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga) - 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) SC Paderborn 07 (2. Bundesliga) - Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga) 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) - VfB Stuttgart (Bundesliga) 20.45 Uhr: 1. FC Union Berlin (Bundesliga) - Arminia Bielefeld (2. Bundesliga) SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) - FC Schalke 04 (2. Bundesliga) Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) - SC Freiburg (Bundesliga) 1. FC Köln (Bundesliga) - Bayern München (Bundesliga)

29. Oktober, 15 Uhr: Schafft heute der letzte verbleibende Underdog die Sensation?

Auch heute warten wieder acht Partien der zweiten DFB-Pokal-Runde auf uns, darunter mit dem einzigen noch verbleibenden Underdog im Wettbewerb. Nachdem mit Energie Cottbus am Dienstagabend bereits der letzte Drittligist die Segel streichen musste, tritt mit dem FV Illertissen der letzte Regionalligist gegen das Zweitliga-Schlusslicht FC Magdeburg an und will den nächsten Pokal-Coup. Mit kriselnden Zweitligisten haben die Bayern in dieser Saison schon gute Erfahrungen gemacht, schließlich warf der viertklassige Klub in der ersten Pokal-Runde den zu diesem Zeitpunkt noch punktlosen 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb und verschärfte so die Krise von Miroslav Kloses Mannschaft.

Regionalligist FV Illertissen ist das einzige im Wettbewerb verbleibende Team, das unterhalb der 2. Bundesliga spielt. © Jan-Philipp Strobel/dpa

28. Oktober, 23.39 Uhr: Diese Teams stehen im DFB-Pokal-Achtelfinale

Hier noch einmal alle Cup-Partien des heutigen Dienstagabends im Überblick: 1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:1 (0:0) Torschütze: 0:1 Robert Glatzel (83. Minute) Hertha BSC - SV Elversberg 3:0 (1:0) Torschützen: 1:0 Michael Cuisance (15.), 2:0 Sebastian Grönning (58.), 3:0 Jon Dagur Thorsteinsson (90.+5) VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1 (0:1) Torschütze: 0:1 Alexander Bernhardsson (42.) Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund n.E. 2:4 (1:1,1:1,1:0) Torschützen: 1:0 Ansgar Knauff (7.), 1:1 Julian Brandt (48.) Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:1 (1:0) Torschützen: 1:0 Shuto Machino (3. Minute), 2:0 Nico Elvedi (51.), 2:1 Fabian Schleusener (59.), 3:1 Haris Tabakovic (89.) Energie Cottbus - RB Leipzig 1:4 (0:3) Torschützen: 0:1 Johan Bakayoko (13.), 0:2/0:3 Christoph Baumgartner (28./37.), 0:4 Ezechiel Banzuzi (59.), 1:4 Erik Engelhardt (86.) FC Augsburg - VfL Bochum 0:1 (0:1) Torschütze: 0:1 Gerrit Holtmann (39.) FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim n.E. 8:7 (1:1,1:1,1:0) Torschützen: 1:0 Hauke Wahl (1.), 1:1 Grischa Prömel (47.), 1:2 Andrej Kramaric (107.), 2:2 Mathias Pereira Lage (120.+2)

23.20 Uhr: Elfmeterschießen zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim

Vorhang auf, es geht los! 1. Elfmeter: Smith legt vor, trifft für die Kiezkicker. 2. Elfmeter: Das gibt es doch nicht! TSG-Knipser Kramaric scheitert an Keeper Voll. 3. Elfmeter: Oppie schickt Baumann in die falsche Ecke, Tor für die Kiezkicker. 4. Elfmeter: Burger gleicht aus, es steht damit 2:2. 5. Elfmeter: Volltreffer! Und auch Kaars haut die Kugel in die Maschen. 6. Elfmeter: Bebou gibt sich keine Blöße, bleibt eiskalt und verwandelt ins rechte obere Eck. 7. Elfmeter: Pereira scheitert, TSG-Torhüter Baumann kratzt den Ball von der Linie. 8. Elfmeter: Avdullahu trifft für Hoffenheim. 9. Elfmeter: Ohne Kompromisse knallt Hoffenheims Bernardo das Ding in den Kasten. 10. Elfmeter: Tor! Saliakis macht's mal so richtig locker. 11. Elfmeter: Fujita nimmt kurz Anlauf, schießt - und trifft. 12. Elfmeter: Es geht munter weiter. Auch Toure guckt Baumann aus, schiebt locker ein. 13. Elfmeter. Ab durch die Mitte! Sands, Schütze Nummer, schweißt das Ding unter die Latte. So wird's gemacht. 14. Elfmeter: Hoffenheims Kabak atmet tief durch, nimmt kurz Anlauf, schießt - Tor. 15. Elfmeter: Ceesay legt nach, das DIng ist drin. 16. Elfmeter: Tohumcu haut den Ball souverän in den Kasten. 17. Elfmeter: Wahl macht's genauso gut, Tor. 18. Elfmeter: Hoffenheims Hajdari scheitert, Pauli-Keeper Voll pariert. Damit stehen die Kiezkicker im DFB-Pokal-Achtelfinale. FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim n.E. 8:7 (1:1,1:1,1:0) Torschützen: 1:0 Hauke Wahl (1.), 1:1 Grischa Prömel (47.), 1:2 Andrej Kramaric (107.), 2:2 Mathias Pereira Lage (120.+2)

23.20 Uhr: Fußball-Wahnsinn am Millerntor

Tor für den FC St. Pauli! In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielt Pereira Lage doch tatsächlich noch den 2:2-Ausgleichstreffer, rettet seine Mannschaft damit ins Elfmeterschießen - und verwandelt das heimische Wohnzimmer im gleichen Atemzug in ein bebendes Tollhaus. Irre!