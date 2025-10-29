DFB-Pokal live: Der Ball rollt! Schafft letzter Underdog die Sensation?
Deutschland - Die zweite Runde im DFB-Pokal ist im vollen Gange! Auch am Mittwochabend warten wieder acht Partien auf Deutschlands Cup-Fans.
Aktuelle Spielstände:
FV Illertissen - 1. FC Magdeburg 0:0
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 0:0
SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen 0:0
1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:0
18 Uhr: Der Ball rollt auf vier Plätzen
Los geht's! Wir starten auf vier Plätzen gleichzeitig in den Pokal-Mittwoch.
Welcher Teams schaffen den Sprung ins Achtelfinale?
17.30 Uhr: Diese Partien stehen um 18 Uhr auf dem Programm
Vier Partien stehen um 18 Uhr auf dem Programm, darunter die Begegnung zwischen Titelverteidiger Stuttgart gegen Mainz 05. Heißt: Für mindestens einen weiteren Bundesligisten ist die Pokal-Reise gleich bereits beendet.
Die Begegnungen im Überblick:
FV Illertissen (Regionalliga) - 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)
SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga) - 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)
SC Paderborn 07 (2. Bundesliga) - Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)
1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) - VfB Stuttgart (Bundesliga)
17 Uhr: 1. FC Köln gegen FC Bayern München heute im Free-TV zu sehen
Nur eine von acht Begegnungen gibt es heute im Free-TV zu sehen: Die ARD überträgt die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München ab 20.15 Uhr.
Wer eines der restlichen sieben Spiele sehen will, ist auf ein Abo bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW angewiesen. Natürlich bleibt Ihr aber auch im TAG24-Liveticker am Ball!
16.30 Uhr: Dann wird die nächste Runde ausgelost
Die Achtelfinal-Partien werden am 2./3. Dezember ausgespielt. Gegen wen sie antreten müssen, erfahren die qualifizierten Teams am Sonntag.
Am 2. November wird die Runde der letzten 16 im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost, die Übertragung im ZDF beginnt um 17.55 Uhr.
Im Gegensatz zu den ersten beiden Runden gibt es nur noch einen Topf, sollte Illertissen als Klub unterhalb der 2. Bundesliga allerdings weiterkommen, hat der Regionalligist automatisch Heimrecht.
16 Uhr: Anstoßzeit der frühen Partien eine halbe Stunde früher als am Dienstag
TV-Zuschauer aufgepasst! Während die frühen Spiele am Dienstag erst um 18.30 Uhr angepfiffen wurden, ist es heute bereits um 18 Uhr so weit.
Dass die frühen Partien am Dienstag erst um 18.30 Uhr angepfiffen wurden, lag daran, dass das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im TV übertragen werden sollte, das ZDF zur Primetime aber bereits das Nations-League-Halbfinale der DFB-Frauen zeigte.
Um den Abstand zwischen den beiden Partien nicht zu groß werden zu lassen, wurde kurzerhand die Anstoßzeit von 18 Uhr auf 18.30 Uhr nach hinten gezogen.
Der Plan ging übrigens nicht wirklich auf: Weil das Duell der beiden Bundesligisten ins Elfmeterschießen ging, überschnitten sich die Spiele trotz der ungewöhnlichen Anstoßzeit der Nationalmannschaft um 21.10 Uhr um einige Minuten.
15.30 Uhr: Die Pokal-Partien am Mittwoch im Überblick
Der Mittwoch wartet mit acht spannenden Partien auf uns. Die Spiele im Überblick:
18 Uhr:
FV Illertissen (Regionalliga) - 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)
SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga) - 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)
SC Paderborn 07 (2. Bundesliga) - Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)
1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) - VfB Stuttgart (Bundesliga)
20.45 Uhr:
1. FC Union Berlin (Bundesliga) - Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)
SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) - FC Schalke 04 (2. Bundesliga)
Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) - SC Freiburg (Bundesliga)
1. FC Köln (Bundesliga) - Bayern München (Bundesliga)
29. Oktober, 15 Uhr: Schafft heute der letzte verbleibende Underdog die Sensation?
Auch heute warten wieder acht Partien der zweiten DFB-Pokal-Runde auf uns, darunter mit dem einzigen noch verbleibenden Underdog im Wettbewerb.
Nachdem mit Energie Cottbus am Dienstagabend bereits der letzte Drittligist die Segel streichen musste, tritt mit dem FV Illertissen der letzte Regionalligist gegen das Zweitliga-Schlusslicht FC Magdeburg an und will den nächsten Pokal-Coup.
Mit kriselnden Zweitligisten haben die Bayern in dieser Saison schon gute Erfahrungen gemacht, schließlich warf der viertklassige Klub in der ersten Pokal-Runde den zu diesem Zeitpunkt noch punktlosen 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb und verschärfte so die Krise von Miroslav Kloses Mannschaft.
28. Oktober, 23.39 Uhr: Diese Teams stehen im DFB-Pokal-Achtelfinale
Hier noch einmal alle Cup-Partien des heutigen Dienstagabends im Überblick:
1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:1 (0:0)
Torschütze: 0:1 Robert Glatzel (83. Minute)
Hertha BSC - SV Elversberg 3:0 (1:0)
Torschützen: 1:0 Michael Cuisance (15.), 2:0 Sebastian Grönning (58.), 3:0 Jon Dagur Thorsteinsson (90.+5)
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1 (0:1)
Torschütze: 0:1 Alexander Bernhardsson (42.)
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund n.E. 2:4 (1:1,1:1,1:0)
Torschützen: 1:0 Ansgar Knauff (7.), 1:1 Julian Brandt (48.)
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:1 (1:0)
Torschützen: 1:0 Shuto Machino (3. Minute), 2:0 Nico Elvedi (51.), 2:1 Fabian Schleusener (59.), 3:1 Haris Tabakovic (89.)
Energie Cottbus - RB Leipzig 1:4 (0:3)
Torschützen: 0:1 Johan Bakayoko (13.), 0:2/0:3 Christoph Baumgartner (28./37.), 0:4 Ezechiel Banzuzi (59.), 1:4 Erik Engelhardt (86.)
FC Augsburg - VfL Bochum 0:1 (0:1)
Torschütze: 0:1 Gerrit Holtmann (39.)
FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim n.E. 8:7 (1:1,1:1,1:0)
Torschützen: 1:0 Hauke Wahl (1.), 1:1 Grischa Prömel (47.), 1:2 Andrej Kramaric (107.), 2:2 Mathias Pereira Lage (120.+2)
23.20 Uhr: Elfmeterschießen zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim
Vorhang auf, es geht los!
1. Elfmeter: Smith legt vor, trifft für die Kiezkicker.
2. Elfmeter: Das gibt es doch nicht! TSG-Knipser Kramaric scheitert an Keeper Voll.
3. Elfmeter: Oppie schickt Baumann in die falsche Ecke, Tor für die Kiezkicker.
4. Elfmeter: Burger gleicht aus, es steht damit 2:2.
5. Elfmeter: Volltreffer! Und auch Kaars haut die Kugel in die Maschen.
6. Elfmeter: Bebou gibt sich keine Blöße, bleibt eiskalt und verwandelt ins rechte obere Eck.
7. Elfmeter: Pereira scheitert, TSG-Torhüter Baumann kratzt den Ball von der Linie.
8. Elfmeter: Avdullahu trifft für Hoffenheim.
9. Elfmeter: Ohne Kompromisse knallt Hoffenheims Bernardo das Ding in den Kasten.
10. Elfmeter: Tor! Saliakis macht's mal so richtig locker.
11. Elfmeter: Fujita nimmt kurz Anlauf, schießt - und trifft.
12. Elfmeter: Es geht munter weiter. Auch Toure guckt Baumann aus, schiebt locker ein.
13. Elfmeter. Ab durch die Mitte! Sands, Schütze Nummer, schweißt das Ding unter die Latte. So wird's gemacht.
14. Elfmeter: Hoffenheims Kabak atmet tief durch, nimmt kurz Anlauf, schießt - Tor.
15. Elfmeter: Ceesay legt nach, das DIng ist drin.
16. Elfmeter: Tohumcu haut den Ball souverän in den Kasten.
17. Elfmeter: Wahl macht's genauso gut, Tor.
18. Elfmeter: Hoffenheims Hajdari scheitert, Pauli-Keeper Voll pariert. Damit stehen die Kiezkicker im DFB-Pokal-Achtelfinale.
FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim n.E. 8:7 (1:1,1:1,1:0)
Torschützen: 1:0 Hauke Wahl (1.), 1:1 Grischa Prömel (47.), 1:2 Andrej Kramaric (107.), 2:2 Mathias Pereira Lage (120.+2)
23.20 Uhr: Fußball-Wahnsinn am Millerntor
Tor für den FC St. Pauli!
In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielt Pereira Lage doch tatsächlich noch den 2:2-Ausgleichstreffer, rettet seine Mannschaft damit ins Elfmeterschießen - und verwandelt das heimische Wohnzimmer im gleichen Atemzug in ein bebendes Tollhaus. Irre!
23.06 Uhr: Andrej Kramaric trifft, Hoffenheim führt in Hamburg
Eiskalter Strafstoß!
TSG-Knipser Kramaric bleibt cool wie immer, verwandelt den Strafstoß zur 2:1-Führung der Gäste.
23.03 Uhr: Handelfmeter für die TSG!
Wahnsinn: Nur etwa 30 Sekunden nach Wiederanpfiff zeigt Schiedsrichter Schlager auf den Punkt.
Sands bekommt den Ball im Strafraum an die Hand, woraufhin der Unparteiische auf "Strafstoß" entscheidet.
22.59 Uhr: Weiter remis zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim
Die Hälfte der Verlängerung ist vorüber - und noch immer steht es 1:1.
Es bleiben damit nur noch weitere 15 Minuten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Sollte es allerdings beim Unentschieden bleiben, wird die letzte Zweitrunden-Partie des heutigen Dienstags im Elfmeterschießen entschieden.
22.45 Uhr: Verlängerung am Hamburger Millerntor
Weiter geht's!
Die erste Hälfte der Verlängerung zwischen dem FC St. Pauli und TSG Hoffenheim ist eröffnet.
Wer hat noch die Power, diesen Fußball-Krimi für sich zu entscheiden?
22.37 Uhr: Erstligist FC Augsburg fliegt aus DFB-Pokal
Abpfiff, drei von vier Partien sind vorbei.
RB Leipzig zieht mit einem souveränen 4:1-Auswärtserfolg bei Drittligist Energie Cottbus mühelos ins Achtelfinale ein, Unterhaus-Klub VfL Bochum hingegen sorgt für eine dicke Überraschung und wirft den eine Klasse höher spielenden FC Augsburg aus dem Wettbewerb. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt zuhause 3:1 gegen den Karlsruher SC.
Nur am Millerntor ist noch keine Entscheidung gefallen. Im Erstliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und der TSG steht es weiter nur remis. Die Begegnung geht damit in die Verlängerung.
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:1 (1:0)
Torschützen: 1:0 Shuto Machino (3. Minute), 2:0 Nico Elvedi (51.), 2:1 Fabian Schleusener (59.), 3:1 Haris Tabakovic (89.)
Energie Cottbus - RB Leipzig 1:4 (0:3)
Torschützen: 0:1 Johan Bakayoko (13.), 0:2/0:3 Christoph Baumgartner (28./37.), 0:4 Ezechiel Banzuzi (59.), 1:4 Erik Engelhardt (86.)
FC Augsburg - VfL Bochum 0:1 (0:1)
Torschütze: 0:1 Gerrit Holtmann (39.)
22.37 Uhr: Vorentscheidung im Borussia-Park!
3:1 für Borussia Mönchengladbach! Das dürfte es wohl gewesen sein.
Bei einem Tempogegenstoß der Hausherren spielt Honorat den Ball zu Tabakovic, der völlig frei durch ist - und eiskalt verwandelt.
22.33 Uhr: Ergebniskosmetik der Cottbusser
Energie-Profi Engelhardt mit dem Ehrentreffer.
Der Angreifer kommt nach einem Borgmann-Zuspiel zum Abschluss, haut die Kugel im Sechzehner durch die Beine von Leipzigs Bitshiabu ins Tor.
22.24 Uhr: Spannung pur! Wem gelingt der Sprung ins DFB-Pokal-Achtelfinale?
Die Schlussphase ist angebrochen - und auf gleich drei von vier Schauplätzen steht noch alles auf Messers Schneide.
Borussia Mönchengladbach führt knapp mit 2:1 gegen den Karlsruher SC, VfL Bochum liegt auswärts beim FC Augsburg ebenfalls vorne - und im Erstliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und der TSG aus Hoffenheim steht es weiterhin unentschieden.
22.14 Uhr: Vier-Tore-Führung für RB Leipzig
RB Leipzig beseitigt mit dem 4:0 gegen Energie Cottbus nun endgültig die letzten Zweifel am Achtelfinal-Einzug.
Banzuzi lässt Manu in der Box aussteigen, befördert den Ball im Anschluss aus rund zwölf Metern über die Linie. Der junge Niederländer hat dabei sogar noch das Glück, dass die Kugel vom rechten Innenpfosten ins Tor springt.
22.08 Uhr: Karlsruher SC verkürzt Rückstand
Tor im Borussia-Park, doch diesmal jubeln die mitgereisten KSC-Anhänger.
Pedrosa knallt die Kugel per Volley genau auf Gladbach-Keeper Nicolas, der das runde Leder nach vorne abprallen lässt. Schleusener profitiert davon, trifft und verkürzt damit den Rückstand aus Sicht der Gäste.
22.03 Uhr: Medizinischer Notfall in Cottbus
Trauer und Fassungslosigkeit unter den Zuschauern beim Spiel zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig.
Ein Gästefan sei nach Angaben des Cottbusser Stadionsprechers verunglückt und im Klinikum verstorben. Aufgrund der erschütternden Nachricht stellten beide Fanlager den Support ein.
Mehr dazu hier: "Cottbus gegen RB Leipzig live: Stadion steht nach Todesfall still"
21.56 Uhr: Borussia Mönchengladbach erhöht auf 2:0
Elvedi schraubt die Führung der Borussia weiter nach oben.
Der Schweizer läuft bei einer Ecke von Stöger ein und drückt das runde Leder aus kurzer Distanz über die Linie.
21.53 Uhr: TSG mit dem Ausgleich gegen den FC St. Pauli
Tor am Millerntor - und die Gäste aus Nordbaden sind zurück im Spiel!
Prömel steigt bei einer Kramaric-Ecke am höchsten und drückt das Ding vom kurzen Pfosten ins Gehäuse der Kiezicker. 1:1!
21.50 Uhr: Wiederanpfiff
Weiter geht's!
Auf allen Plätzen laufen die zweiten 45 Minuten.
21.34 Uhr: FC Augsburg droht Pokal-Aus
Halbzeit!
Und während sich in drei der vier Begegnungen alles im erwarteten Rahmen bewegt, bahnt sich in Schwaben eine dicke Überraschung an. Der FC Augsburg liegt nämlich im Heimspiel gegen Zweitligist VfL Bochum zurück, droht damit aus dem DFB-Pokal zu fliegen.
21.31 Uhr: Tor in Bochum, FC Augsburg liegt zurück
Zweitligist VfL Bochum führt im Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 1:0.
Holtmann versucht es halbflink im Sechzehner mit einem satten Schuss, den Torhüter Labrovic aber zunächst halten kann. Beim Nachschuss ist der FCA-Keeper jedoch machtlos, kann den Einschlag nicht mehr verhindern.
21.25 Uhr: RB-Profi Baumgartner trifft doppelt
Das ging viel zu einfach!
Wieder ist es ein Standard, und auch diesmal bekommen die Cottbusser die Situation in ihrem eigenen Strafraum nicht in den Griff.
Baumgartner startet bei einem Raum-Freistoß aus dem Halbfeld einen Lauf in den Sechzehner, bekommt den Ball perfekt auf den Fuß serviert und befördert diesen im Anschluss dann an FCE-Keeper Funk vorbei ins Tor. 3:0-Führung der Sachsen!
21.17 Uhr: Zwei-Tore-Führung für RB Leipzig
Die Roten Bullen aus Sachsen stellen die Weichen auf Sieg!
Raums getretener Eckball von links landet auf dem Kopf von Baumgartner, der aus etwa fünf Metern das 2:0 erzielt.
Elfmeterschießen im Frankfurter Waldstadion!
1. Elfmeter: Fabio Silva schießt Dortmunds ersten Elfer - und verwandelt.
2. Elfmeter: Frankfurts Uzun bleibt eiskalt, trifft.
3. Elfmeter: BVB-Verteidiger Süle versucht's mit viel Präzision, zaubert die Kugel ins rechte Eck.
4. Elfmeter: Doan versagen die Nerven! Der Frankfurter katapultiert das Ding in den Frankfurter Nachthimmel.
5. Elfmeter: BVB-Profi Chukwuemeka erzielt das Tor, baut die Führung damit weiter aus.
6. Elfmeter: Batshuayi bleibt ebenfalls cool, verkürzt aus Sicht der SGE auf 2:3.
7. Elfmeter: Und auch Nmecha haut das Leder in die Maschen.
8. Elfmeter: BVB-Keeper Kobel hält den Ball von Chaibi, die Schwarz-Gelben zittern sich damit ins DFB-Pokal-Achtelfinale.
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund n.E. 2:4 (1:1,1:1,1:0)
Torschützen: 1:0 Ansgar Knauff (7. Minute), 1:1 Julian Brandt (48.)
21.04 Uhr: Noch kein Sieger im BVB-Knaller
Fußball-Krimi? Ja!
Auch die Verlängerung hat keine Entscheidung gebracht. Es geht damit ins Elfmeterschießen.
21.01 Uhr: Favorit RB Leipzig führt!
Bakayoko bringt die Gäste aus Sachsen mit 1:0 in Führung.
Der Belgier wird von Orban bedient und zieht dann nach innen, ehe er trocken abschließt - und die Kugel im Eck einschlägt.
20.53 Uhr: Tor im Borussia-Park!
Gladbach führt mit 1:0 gegen den Karlsruher SC!
Engelhardt stibitzt dem KSC den Ball im Aufbauspiel, spielt diesen zu Tabakovic. Der Mittelstürmer dringt daraufhin in die Box ein und legt dann quer für Machino, der zum 1:0 einschiebt.
20.49 Uhr: FC St. Pauli mit Blitzstart gegen Hoffenheim
Tor in Hamburg! Schon in der ersten Spielminute geht der FC St. Pauli mit 1:0 in Führung.
Oppie tritt eine Ecke in den TSG-Sechzehner, wo Sands - und Wahl am zweiten Pfosten einköpft.
20.47 Uhr: Vier weitere Spiele im Angebot!
Es geht munter weiter!
Die nächsten vier DFB-Pokal-Partien laufen.
20.41 Uhr: Pokal-Abend nimmt Fahrt auf
Im Kracher-Match zwischen der Borussia aus Dortmund und Eintracht Frankfurt neigt sich die erste Hälfte der Verlängerung dem Ende entgegen.
Während die Spieler noch einmal alles aus sich rausholen, laufen zeitgleich vier weitere Begegnungen an, die ebenfalls für Hochspannung sorgen könnten.
20.34 Uhr: HSV und Hertha stehen im Achtelfinale, VfL Wolfsburg raus
Drei der ersten vier Pokal-Begegnungen sind vorbei, boten reichlich Spannung - und eine dicke Überraschung.
Denn für Oberhaus-Klub VfL Wolfsburg ist das Pokal-Abenteuer noch vor Erreichen des Achtelfinals bereits vorbei. Gegen Zweitligist Holstein Kiel setzte es eine 0:1-Heimniederlage. Damit müssen die Niedersachen früh ihre Segel streichen, sind raus.
Die Hertha hingegen feiert einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die SV Elversberg. Der HSV gewann unterdessen denkbar knapp mit 1:0 beim 1. FC Heidenheim.
Die bisherigen Ergebnisse im Überblick:
1. FC Heidenheim - Hamburger SV 0:1 (0:0)
Torschütze: 0:1 Robert Glatzel (83. Minute)
Hertha BSC - SV Elversberg 3:0 (1:0)
Torschützen: 1:0 Michael Cuisance (15.), 2:0 Sebastian Grönning (58.), 3:0 Jon Dagur Thorsteinsson (90.+5)
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1 (0:1)
Torschütze: 1:0 Alexander Bernhardsson (42. Minute)
20.25 Uhr: Verlängerung im Waldstadion
Die regulären 90 Minuten sind vorbei.
Mit einem 1:1 im Top-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund geht es in die Verlängerung.
20.20 Uhr: Elfmeter-Tor! Drei-Tore-Führung für Hertha BSC
Jetzt sind alle Zweifel endgültig ausgeräumt: Thorsteinsson trifft per Strafstoß in der Nachspielzeit zum 3:0 für die Hertha.
Zuvor hatte der Schiedsrichter nach einem Schubser von Pinckert auf Strafstoß entscheiden.
20.20 Uhr: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auf Kurs Verlängerung!
Viel ist nicht mehr zu gehen - und nach einem Sieger im Knaller-Duell zwischen Eintracht Frankfurt sieht es momentan nicht aus.
Damit bahnt sich die erste Verlängerung des heutigen Pokal-Abends an. Vielleicht gibt es aber doch noch den berühmt-berüchtigten Lucky Punch?
20.15 Uhr: Hamburger SV führt gegen den 1. FC Heidenheim
Tor für den HSV!
Glatzel bleibt vom Punkt ganz cool, schießt platziert in die rechte Ecke - und trifft zur 1:0-Führung der Gäste aus dem hohen Norden.
20.13 Uhr: Elfmeter für den HSV!
Knaller-Entscheidung von Schiedsrichter Brand!
Vieira wird an der Strafraumgrenze von Niehues gestoppt und geht zu Boden, woraufhin der Unparteiische auf den Punkt zeigt.
20.09 Uhr: Wem gelingt der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale?
Die Schlussviertelstunde ist eingeläutet.
Nur die Hertha aus Berlin kann bislang einen Zwei-Tore-Vorsprung für sich verbuchen, führt im Heimspiel gegen die SV Elversberg mit 2:0 - und steht damit so gut wie sicher im Achtelfinale. In allen anderen drei Spielen bleibt es dagegen denkbar knapp.
Spannend gestaltet sich vor allem das Duell zwischen dem 1. FC. Heidenheim und dem HSV, in dem bislang noch kein einziger Treffer fiel.
19.58 Uhr: VfL Wolfsburg trifft, Schiri nimmt Tor aber zurück
Nicht der Ausgleich für den VfL Wolfsburg!
Amoura drückt Arnolds Freistoß-Flanke von links per Hüfte aus wenigen Metern ins Tor der Störche, steht dabei allerdings im Abseits.
Der Treffer wird folgerichtig aberkannt, es bleibt damit bei der 1:0-Führung für Holstein Kiel.
19.49 Uhr: Hertha BSC erhöht auf 2:0!
Tor im Olympiastadion - und die Hertha schnuppert am Achtelfinale.
1:0-Torschütze Cuisance schlägt einen Eckball von rechts, Dardai verlängert am ersten Pfosten und Grönning köpft die Kugel ins Gehäuse von Elversberg-Keeper Kristof. So einfach kann's gehen.
19.39 Uhr: Ausgleich! BVB zurück im Spiel
Tor für Borussia Dortmund! Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte fällt der Ausgleich.
Nach einer flachen Ryerson-Hereingabe von der rechten Seite taucht Brandt am zweiten Pfosten auf und drückt das Ding zum 1:1 in die Maschen.
19.35 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte
Die Pause ist vorüber, weiter geht's!
Auf allen Plätzen laufen die zweiten 45 Minuten.
19.23 Uhr: Halbzeitpause! BVB und Wolfsburg in Rückstand, Führung für Hertha
Die ersten 45 Minuten sind vorüber.
Zur Halbzeit führt Eintracht Frankfurt knapp mit 1:0 gegen Borussia Dortmund, Hertha BSC liegt derweil im Zweitliga-Duell mit der SV Elversberg mit 1:0 in Front.
Die erste Überraschung bahnt sich in Wolfsburg an. Die Störche aus Kiel haben nämlich beim eine Klasse höher spielenden VfL die Nase vorn, profitierten allerdings vom Seelt-Platzverweis in der 27. Minute.
Überhaupt keine Tore fielen unterdessen beim Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV, dort steht es noch 0:0.
19.19 Uhr: 1. FC Heidenheim in Unterzahl
Bitter! Die Heidenheimer müssen im Heimspiel gegen den HSV einen Platzverweis einstecken.
Weil Siersleben im Zweikampf um den Ball mit Königsdörffer zu spät kommt und ihn als letzter Mann zu Boden bringt, sieht er glatt Rot und muss runter.
19.15 Uhr: Elfmeter-Gegentor! VfL Wolfsburg liegt zurück
Tor für Holstein Kiel!
Den gegebenen Strafstoß verwandelt Bernhardsson zum 1:0 für die Gäste.
19.11 Uhr: Strafstoß für Holstein Kiel
Erst Rot, dann auch noch Elfmeter: Für die Wölfe kommt jetzt alles zusammen.
Kiels Heber wird im Sechzehner von Souza Fall gebracht, woraufhin Schiedsrichter Exner auf den Punkt zeigt.
19.08 Uhr: Platzverweis in Wolfsburg
Was hat er sich denn dabei nur gedacht? Seelt erweist dem VfL Wolfsburg einen Bärendienst!
Binnen weniger Minuten kommt derNiederländer zweimal zu spät, sieht Für das Halten gegen Kapralik seine zweite Gelbe Karte und muss damit vorzeitig vom Platz.
19.03 Uhr: Zwei von vier Live-Spielen noch torlos
Das kann nur besser werden. Nach etwa einer halben Stunde sind in zwei der vier Live-Begegnungen bisher nur zwei magere Tore gefallen.
Dabei hätte in Wolfsburg durchaus ein Treffer fallen können. In der 27. Spielminute kam VfL-Akteur Pejcinovic nach einem Amoura-Ball zum Abschluss. Dessen Volley-Direktabnahme schrammte jedoch am linken Pfosten vorbei.
18.48 Uhr: Cuisance trifft für Hertha BSC
Und auch die Hertha aus Berlin führt zu Hause mit 1:0 gegen Zweitliga-Konkurrent SV Elversberg!
Demme beweist Auge und schickt Cuisance von der Mittellinie aus mit einem Zucker-Zuspiel. Der Mittelfeld-Akteur Cuisance ist daraufhin durch, befördert das runde Leder dann im Anschluss in den Kasten der Gäste aus dem Saarland.
18.39 Uhr: Tor! Eintracht Frankfurt mit perfektem Start gegen Borussia Dortmund
Knauff bringt Eintracht Frankfurt früh in Führung.
Götze spielt einen Steckpass auf den in Richtung BVB-Box durchstartenden Rechtsaußen, der vor Keeper Kobel eiskalt bleibt - und den Ball gekonnt ins rechte Toreck schiebt.
18.36 Uhr: XXL-Pyroshow der Frankfurt-Fans
Pyro-Alarm im Frankfurter Waldstadion!
Beim Betreten des Platzes wurden die Spieler von einer Wahnsinns-Pyroshow in der Westkurve empfangen. SGE-Anhänger zündeteten Dutzende Bengalos sowie Rauchbomben, die dichten schwarzen Rauch erzeugten und den heimischen Block einhüllten.
Die dunklen Schwaden waberten dabei auch über das Spielfeld, beeinträchtigen die Sicht aufs Geläuf.
18.31 Uhr: Anpfiff! Pokal-Dienstag ist eröffnet
Vorhang auf, es geht los.
Die ersten vier Zweitrundenspiele sind im Gange, der heutige Pokalabend hat damit begonnen.
18.12 Uhr: Die ersten vier DFB-Pokal-Begegnungen im Überblick
In etwa 20 Minuten starten die ersten acht Mannschaften in die zweite DFB-Pokal-Runde.
Das Knaller-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) steht dabei im Mittelpunkt der Partien um das Weiterkommen ins Achtelfinale.
Eine weitere Bundesliga-Partie gibt es mit dem 1. FC Heidenheim gegen Oberhaus-Aufsteiger Hamburger SV. Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg spielt derweil zu Hause gegen Holstein Kiel, SV Elversberg gastiert derweil zum Zweitliga-Duell bei der Hertha aus Berlin.
18.30 Uhr:
1. FC Heidenheim (1. Bundesliga) - Hamburger SV (1. Bundesliga)
Eintracht Frankfurt (1. Bundesliga) - Borussia Dortmund (1. Bundesliga)
Hertha BSC (2. Bundesliga) - SV Elversberg (2. Bundesliga)
VfL Wolfsburg (1. Bundesliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga)
17.54 Uhr: Stolpert RB Leipzig heute in Cottbus?
Nach dem Pokal-Märchen gegen den eine Klasse höher spielenden Zweitliga-Klub Hannover 96 träumt Drittligist Energie Cottbus von einer Überraschung am Dienstagabend (Anpfiff 20.45 Uhr) im Duell mit Bayern-Jäger RB Leipzig.
Wenn auch auf dem Papier als "Underdog" in der vermeintlichen Außenseiterrolle spielend, wollen die Mannen von FCE-Chefcoach Claus-Dieter "Pele" Wollitz (60) heute dennoch ihre Chance nutzen - und die Roten Bullen aus Sachsen zu Fall bringen.
"Da können die erzählen, was sie wollen. Das wird ein Kampf", versicherte der 60-jährige Cheftrainer auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel im eigenen Stadion. Mut machen dürfte den Lausitzer vor allem die starke Heimbilanz. In der noch laufenden Saison ist das Team nämlich noch ungeschlagen, feierte vor heimischer Kulisse zuletzt vier Siege in Folge.
TAG24 berichtet übrigens im Liveticker vom Spiel - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.
17.27 Uhr: Wann steigen die Spiele im DFB-Pokal-Achtelfinale?
Es wird ernst: Heute und morgen entscheidet sich, welche Mannschaften den Sprung in die nächste K.-o.-Runde schaffen - und damit im Rennen um den DFB-Pokal bleiben.
Im Falle eines Weiterkommens folgt für die letzten 16 im Turnier verbliebenen Mannschaften dann erstmal eine kurze Cup-Pause, ehe der Wettbewerb in die nächste Runde geht.
Die Achtelfinal-Partien stehen am 2. und 3. Dezember diesen Jahres an, gefolgt von den Viertelfinal-Begegnungen am 3./4. sowie 10./11. Februar.
16.57 Uhr: BVB-Kracher im Free-TV! Wer überträgt heute den DFB-Pokal?
Acht DFB-Pokal-Spiele stehen im Laufe des heutigen Abends auf dem Programm. Sieben davon sind allerdings nicht frei empfangbar, werden von Pay-TV-Sender Sky übertragen.
Kein Grund jedoch, die Pläne für einen gemütlichen Fußballabend auf der Couch über den Haufen zu werfen. Denn das ZDF zeigt die Knaller-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) live aus dem Waldstadion. Alle, die kein kostenpflichtiges Streaming-Abo besitzen, haben somit nochmals Glück gehabt.
Ihr könnt das Spiel - wie auch die anderen sieben - aber auch im großen TAG24-Liveticker mitverfolgen, bleibt so stets auf dem Laufenden.
16.27 Uhr: Noch keine Sensationen im DFB-Pokal
Die ganz großen Überraschungen blieben bislang noch aus. Die Favoriten aus dem Oberhaus setzten sich nämlich in den Duellen zuvor am Ende durch.
Einzig Erstligist Werder Bremen erwischte es zum Auftakt in die diesjährige DFB-Pokal-Saison. Im Auswärtsspiel bei Zweitliga-Aufsteiger und Vorjahres-Finalist Arminia Bielefeld setzte es ein hauchdünnes 0:1 (0:0), wodurch sich die Hanseaten früh aus dem Wettbewerb verabschieden mussten.
Nicht viel besser ergangen wäre es fast dem amtierenden Pokalsieger: Der VfB Stuttgart machte es auswärts gegen Zweitliga-Klub Eintracht Braunschweig extrem spannend, setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 8:7 (4:4, 3:3, 1:1) durch.
15.59 Uhr: Um so viel geht es! Prämie für das Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals
Nicht nur sportlich lohnt sich der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale - sondern auch finanziell.
Für das Erreichen der nächsten Runde winken den noch übrig gebliebenen 16 Teams jeweils 847.544 Euro an Prämie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das wäre vor allem für Drittliga-Klub Energie Cottbus ein Segen.
Dem Sieger winkt im Übrigen neben dem Pokal auch eine XXL-Finanzspritze in Höhe von 4.320.000 Euro, der Verlierer hingegen erhält 2.880.000 Euro als "Trostpreis".
15.34 Uhr: Die heutigen DFB-Pokal-Spiele im Überblick
Acht Zweitrunden-Spiele finden am heutigen Dienstagabend statt. Hier noch einmal alle Begegnungen im Überblick.
18.30 Uhr:
1. FC Heidenheim (1. Bundesliga) - Hamburger SV (1. Bundesliga)
Eintracht Frankfurt (1. Bundesliga) - Borussia Dortmund (1. Bundesliga)
Hertha BSC (2. Bundesliga) - SV Elversberg (2. Bundesliga)
VfL Wolfsburg (1. Bundesliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga)
20.45 Uhr:
Borussia Mönchengladbach (1. Bundesliga) - Karlsruher SC (2. Bundesliga)
Energie Cottbus (3. Liga) - RB Leipzig (1. Bundesliga)
FC Augsburg (1. Bundesliga) - VfL Bochum (2. Bundesliga)
FC St. Pauli (1. Bundesliga) - TSG 1899 Hoffenheim (1. Bundesliga)
15.15 Uhr: BVB-Knaller gegen Frankfurt, Traditionsduell in Gladbach
32 Teams, 16 Spiele: Die zweite Runde im DFB-Pokal steht vor der Tür!
Mit großer Spannung erwartet wird dabei das Kracher-Spiel der Borussia aus Dortmund bei Eintracht Frankfurt am Dienstagabend (18.30 Uhr). Mit dem Duell zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim, sowie der Heim-Partie des 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV kommt es heute zudem zu zwei weiteren Bundesliga-Begegnungen.
Unterhaus-Klub Holstein Kiel empfängt derweil den VfL Wolfsburg, Zweitliga-Konkurrent VfL Bochum bekommt es mit dem kriselnden FC Augsburg zu tun - und der Karlsruher SC gastiert unterdessen im Traditions-Leckerbissen an der Hennes-Weisweiler-Allee bei Borussia Mönchengladbach.
Rein zweitklassig hingegen wird es mit der Partie zwischen Hertha BSC und der SV Elversberg. Der einzig noch im Wettbewerb verbliebene Drittliga-Klub Energie Cottbus hofft zu Hause gegen RB Leipzig auf die Cup-Sensation.
28. Oktober, 15.10 Uhr: Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker
Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveticker zur zweiten DFB-Pokal-Runde.
Hier erfahrt Ihr heute und morgen alles Wichtige zu den Partien.
