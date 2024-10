DFB-Pokal im Liveticker: Drittligist stellt die Weichen in Richtung Achtelfinale!

Der FC Bayern München und die zweite Pokalrunde - in letzter Zeit eher Fluch als Segen für den Rekordtitelträger.

20 Mal konnten die Münchner ihren Namen in den Pokal eingravieren lassen, zuletzt 2020 - dann folgten allerdings zwei Zweitrunden-Pleiten in Folge, dann 2022/23 das Aus im Viertelfinale gegen den SC Freiburg und in der vergangenen Saison erneut eine Niederlage in der zweiten Runde. Gegen Mainz 05 muss um 20.45 Uhr also die Trendwende her.