DFB-Pokal live: Erster Rückstand in dieser Saison! Köln schockt die Bayern

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Bayer Leverkusen steht dank eines Doppelschlags kurz vor Ende der Verlängerung im Achtelfinale.

Von Ivan Simovic, Aliena Rein

Deutschland - Die zweite Runde im DFB-Pokal ist in vollem Gange! Auch am Mittwochabend warten wieder acht Partien auf Deutschlands Cup-Fans.

Aktuelle Spielstände:

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:1

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 2:0

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:2

1. FC Köln - Bayern München 1:0

21.19 Uhr: 1. FC Köln führt gegen FC Bayern München!

Dass das in dieser Saison überhaupt möglich ist! 1. FC Köln geht doch tatsächlich gegen den FC Bayern in Führung.

Eine Ecke von Johannesson findet Ache im Münchner Strafraum, der den für den gesperrten Manuel Neuer spielenden Urbig zum 1:0 für die Gastgeber überwindet. Es ist das erste Mal überhaupt in dieser Saison, dass der FC Bayern hinten liegt. Wahnsinn.

21.15 Uhr: Arminia Bielefeld gleicht aus

Hier geht es Schlag auf Schlag! Lange hat die Führung der Eisernen nicht gehalten, Arminia Bielefeld gleicht aus.

Momuluh setzt sich gegen Querfeld durch und ist dann auch vor dem aus dem Kasten eilenden Rönnow am Ball. Per Kopf befördert er den Ball in die Maschen.

21.13 Uhr: Darmstadt 98 erhöht direkt weiter

Doppelschlag! Darmstadt 98 erhöht direkt auf 2:0.

Dieses Mal ist es eine eigene Ecke, die zum Tor führt: Maglica (28. Minute) ist als Erstes mit dem Kopf dran und verlädt Karius.

21.09 Uhr: Darmstadt 98 führt gegen Schalke 04

Ein Konter wie aus dem Bilderbuch beschert Darmstadt 98 die Führung gegen Schalke 04!

Nach einer Ecke der Knappen geht es bei den Lilien über die rechte Seite nach vorn, am Ende ist es Hiroki Akiyama (24. Minute), der mit links zum ersten Treffer der Partie vollendet.

21.06 Uhr: Fortuna Düsseldorf verkürzt gegen SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf ist wieder im Spiel!

Ein Freistoß segelt von rechts in den Freiburger Sechzehner. Dort verlängert Schmidt mit dem Kopf genau vor die Füße von El Azzouzi, der aus kurzer Distanz Florian Müller überwindet. Gerade einmal 20 Minuten sind gespielt, da haben die Stadionzuschauer schon drei Tore zu sehen bekommen.

20.58 Uhr: Union Berlin geht gegen Arminia Bielefeld in Führung

Jetzt ist der erste Treffer auf einem anderen Platz als in Düsseldorf gefallen, Union Berlin legt gegen Arminia Bielefeld vor.

Trimmel tritt einen Freistoß in die Bielefelder Box. Dort steigt Querfeld (11. Minute) am höchsten und köpft gegen die Laufrichtung von Arminia-Keeper Kersken ins lange Eck.

Früher Treffer für Union Berlin!
20.53 Uhr: SC Freiburg lässt direkt das 2:0 folgen

Der SC Freiburg erhöht!

Ein Einwurf der Fortuna landet direkt bei Freiburg. Matanovic trägt sich zum zweiten Mal in die Scorer-Liste ein, denn er schickt Grifo alleine aufs Düsseldorfer Tor zu. Der Stürmer lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt rechts an Kastenmeier vorbei zum 2:0 ein. Wir schreiben gerade erst die 6. Minute ...

20.48 Uhr: Traum-Start für den SC Freiburg

Gerade einmal eine Minute ist gespielt, da liegt der SC Freiburg schon vorne!

Die Fortuna ist offenbar noch nicht richtig im Spiel, denn nach der scharfen Hereingabe von Manzambi wird Matanovic direkt vor dem Tor vollkommen alleingelassen. Er muss nur den Fuß reinhalten, schon steht es 1:0 für den Bundesligisten!

20.45 Uhr: Die letzten Spiele der 2. Pokalrunde laufen!

Keine Verschnaufpause nach dem Leverkusener Pokal-Krimi, denn schon geht es weiter!

Der Ball rollt in Berlin, Darmstadt, Düsseldorf und Köln.

20.43 Uhr: Acht weitere Teams machen sich bereit

Die letzten vier Spiele der zweiten Pokalrunde stehen unmittelbar bevor! Unter anderem Rekordsieger Bayern München mischt jetzt gegen den 1. FC Köln mit.

Die Partien um 20.45 Uhr im Überblick:

1. FC Union Berlin (Bundesliga) - Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)

SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) - FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) - SC Freiburg (Bundesliga)

1. FC Köln (Bundesliga) - Bayern München (Bundesliga)

