DFB-Pokal live: So viel Geld gibt es für den Einzug ins Viertelfinale!

Deutschland - Das Achtelfinale des DFB-Pokals steht vor der Tür! Am Dienstag und Mittwoch duellieren sich die verbleibenden 16 Teams des Cup-Wettbewerbs um den Einzug ins Viertelfinale.

Bereits am heutigen Dienstag steigt allerdings in München ein vorgezogenes Finale: Titelverteidiger Bayer Leverkusen ist zu Gast bei Rekordsieger FC Bayern .

"Werder ist der Verein, bei dem ich als Trainer und Spieler einen Großteil meiner Zeit verbracht habe. Bremen und Werder sind meine emotionale Heimat. Mit dem Stadion verbinde ich wunderbare Erinnerungen sowohl als Zuschauer als auch in aktiver Rolle", erklärte Kohfeldt, der von November 2017 bis Mai 2021 als SVW-Chefcoach das Sagen hatte, auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der bevorstehenden Cup-Partie.

Doch auch, wer heute ausscheidet, hat bereits eine stattliche Summe erhalten: Insgesamt 1.466.172 Euro gab es insgesamt bereits für die Teilnahme an der ersten und zweiten Runde sowie des Achtelfinales.

Es ist ein vorgezogenes Finale: Mit Bayern München und Bayer Leverkusen treffen um 20.45 Uhr der Rekordsieger und der amtierende Titelträger aufeinander.

Ganz entgegen des Selbstverständnisses der Münchener datiert der letzte der 20 Pokalsiege allerdings von 2020, seither schied man sogar dreimal in Runde zwei aus. In dieser Saison soll deshalb nach Möglichkeit wieder ein Pokalsieg folgen, das Team von Vincent Kompany präsentiert sich aktuell in absoluter Topform.

Dabei sind die Münchener durch einen Ausfall aber erheblich geschwächt: Torgarant Harry Kane zog sich im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund einen Muskelfaserriss zu und fehlt gegen den Doublesieger. Kann Leverkusen das zum eigenen Vorteil nutzen?