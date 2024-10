DFB-Pokal im Liveticker: Zwei Bundesligisten droht das Aus in Runde zwei

Seinen Geburtstag will er zwar nicht in den Mittelpunkt stellen - das Weiterkommen gegen den fünfmaligen Pokalsieger aus Frankfurt dürfte er aber wohl gern als Geschenk seiner Mannschaft entgegennehmen.

Alle anderen Partien sind leider nur hinter einer Paywall zu sehen. Sky zeigt alle acht Spiele einzeln und in der Konferenz. In unserem Liveticker halten wir Euch aber über alle wichtigen Ereignisse der Zweitrunden-Duelle auf dem Laufenden.

Der FC Bayern München und die zweite Pokalrunde - in letzter Zeit eher Fluch als Segen für den Rekordtitelträger.

20 Mal konnten die Münchner ihren Namen in den Pokal eingravieren lassen, zuletzt 2020 - dann folgten allerdings zwei Zweitrunden-Pleiten in Folge, dann 2022/23 das Aus im Viertelfinale gegen den SC Freiburg und in der vergangenen Saison erneut eine Niederlage in der zweiten Runde. Gegen Mainz 05 muss um 20.45 Uhr also die Trendwende her.