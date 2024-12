DFB-Pokal live: Glatt Rot nach Bodycheck! Bayerns Neuer muss vom Platz

In wenigen Minuten eröffnen die ersten vier Mannschaften den heutigen Pokal-Dienstag.

Stiller, Chase, Führich sowie Rieder sind die einzigen Akteure, die erneut in der Startformation stehen.

Stuttgarts Cheftrainer Sebastain Hoeneß wirft die Rotationsmaschine an. Im Gegensatz zum 2:2-Remis beim SV Werder Bremen ändert er sein Team für das Spiel im Jahnstadion auf gleich sieben Positionen.

Freiburgs Chefcoach Julian Schuster nimmt im Vergleich zum 3:1-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende gleich fünf Wechsel vor.

Schlussmann Müller steht, wie auch in den letzten beiden Pokal-Partien, erneut für Atubolu zwischen den Pfosten. Rosenfelder, Sildillia sowie Muslija dürfen von Beginn an ran. Lienhart, Kübler und Grifo müssen sich derweil vorerst mit der Bank begnügen - so auch Osterhage, der den Vortritt vor Höfler erhält.