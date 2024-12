DFB-Pokal live: Los geht's! Drittligist will den nächsten Coup

Deutschland - Das Achtelfinale des DFB-Pokals steht vor der Tür! Am Dienstag und Mittwoch duellieren sich die verbleibenden 16 Teams des Cup-Wettbewerbs um den Einzug ins Viertelfinale.

SC-Offensivmann Gregoritsch liegt im Sechzehner der Bielefelder, der Unparteiische Frank Willenborg zeigt auf den Punkt! Zuvor war der Freiburger von Arminias Großer in der Box gelegt worden.

In der zehnten Minute tanzt sich Millot gekonnt in den Sechzehner der Regensburger, hält aus halblinker Position einfach mal drauf - und knallt den Ball ins flache rechte Eck. Jahn-Keeper Gebhardt hat keine Chance, muss zum ersten Mal hinter sich greifen.

So schnell kann's gehen! Der VfB Stuttgart belohnt sich für eine starke Anfangsphase und legt vor.

Führich versucht es in der siebten Spielminute mit einer Falnke von der linken Seite, wo Stenzel im Rückraum auftaucht und den Ball in Richtung des gegnerischen Kastens befördert. Doch der Ball findet nicht den Weg ins Tor, kann noch vor der Linie geblockt werden.

Es kann losgehen! In wenigen Augenblicken dürfte auf beiden Schauplätzen der Anpfiff ertönen.

In wenigen Minuten eröffnen die ersten vier Mannschaften den heutigen Pokal-Dienstag.

Stiller, Chase, Führich sowie Rieder sind die einzigen Akteure, die erneut in der Startformation stehen.

Stuttgarts Cheftrainer Sebastain Hoeneß wirft die Rotationsmaschine an. Im Gegensatz zum 2:2-Remis beim SV Werder Bremen ändert er sein Team für das Spiel im Jahnstadion auf gleich sieben Positionen.

Freiburgs Chefcoach Julian Schuster nimmt im Vergleich zum 3:1-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende gleich fünf Wechsel vor.

Schlussmann Müller steht, wie auch in den letzten beiden Pokal-Partien, erneut für Atubolu zwischen den Pfosten. Rosenfelder, Sildillia sowie Muslija dürfen von Beginn an ran. Lienhart, Kübler und Grifo müssen sich derweil vorerst mit der Bank begnügen - so auch Osterhage, der den Vortritt vor Höfler erhält.