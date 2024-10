DFB-Pokal live: Vier Spiele, zwölf Tore! Vier Bundesligisten voll auf Kurs

Fortsetzung des Artikels laden

18.25 Uhr: Aufsetzer über Schalke-Keeper Heekeren, FC Augsburg führt!

Augsburg trifft zur 1:0-Führung - und natürlich ist es, wer auch sonst, Claude Marice! Onyeka bedient FCA-Knipser Claude Marice, der es mit einem Schuss in der Box versucht - und hierfür belohnt wird. Der Ball fliegt, per per Aufsetzer über Schalke-Schlussmann Heekeren ins Tor.

18.20 Uhr: RB Leipzig erhöht auf 2:0

Tempogegenstoß par excellence - und RB Leipzig belohnt sich dafür mit dem 2:0! Geertruida flitzt den gegnerischen Akteuren auf der rechten Seite davon, sieht den in die Box hereinlaufenden Baumgartner. Die Flanke kann der 25-jährige Österreicher per Kopfball in ein Tor ummünzen, die Kugel schlägt in die Maschen von Pauli-Schlussmann Vasilj ein.

18.13 Uhr: RB Leipzig mit früher Führung gegen FC St. Pauli

Tor für RB Leipzig! Ein auf den ersten Blick harmlos in den gegnerischen Sechzehner fliegende Diagonalball von Orban wird nach einem missglückten Klärungsversuch von Smith doch noch gefährlich. Nutznießer ist Poulsen, der das Geschenk dankend annimmt - und zur 1:0-Führung der Roten Bullen einnetzt.

18.10 Uhr: Leverkusen-Stürmer Schick knipst Doppelpack

So schnell kann's gehen - und der Traum einer Pokal-Überraschung des SV Elversberg scheint mit dem 2:0 für Leverkusen bereits geplatzt! Wieder ist es Schick, der mit seinem Treffer in der neunten Spielminute einen Doppelpack schnürt - und damit die heimischen Fans in der BayArena zum zweiten Mal jubeln lässt.

18.03 Uhr: Traumstart für Titelverteidiger Leverkusen

Gerade einmal zwei Minuten sind gespielt - und Bayer 04 Leverkusen stellt die Weichen bereits auf Sieg! So schnell kann's gehen! Nach einer flachen Hereingabe von Tella kommt Schick am ersten Pfosten zum Schuss - und trifft zur frühen Werkself-Führung.

Leverkusens Akteure bejubeln das Tor zum 1:0 von Mannschaftskollege Patrik Schick (M.). © Federico Gambarini/dpa

18.01 Uhr: Los geht's! Anpfiff der ersten Zweitrunden-Spiele im DFB-Pokal

Die vorerst letzten Erstrunden-Spiele im DFB-Pokal laufen. Welches Team schafft den Sprung in die nächste K.-o.-Runde? Wir bleiben gespannt, was uns am heutigen Pokaldienstag erwartet.

17.57 Uhr: Augsburg will nächsten Ruhrpott-Klub bezwingen

Fuggerstädter erneut gegen Revierklub gefordert! Nach dem 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund wollen die Augsburger nun auch den nächsten Ruhrpott-Klub bezwingen - und hoffen mit einem Sieg gegen den FC Schalke auf einen Einzug in die nächste Runde.

17.53 Uhr: Anpfiff steht kurz bevor, acht Teams bitten zum Tanz

In weniger als zehn Minuten starten die ersten acht Mannschaften in die zweite DFB-Pokalrunde - und hoffen allesamt aufs Weiterkommen in die nächste K.-o.-Phase. Die Kickers aus Offenbach hoffen gegen den Karlsruher SC auf die nächste Cup-Sensation, Augsburg trifft in der heimischen WWk-Arena auf Zweitligist Schalke 04. Zeitgleich will sich Titelverteidiger Leverkusen im Duell mit Elversberg weiter schadlos halten, leipzig empfängt den Ligakonkurrenten FC St. Pauli.

17.45 Uhr: Leverkusen im Pokal-Duell mit Elversberg! Werkself-Chefcoach Alonso wirft Rotationsmaschine an

Leverkusens Chefcoach Xabi Alonso (42) rotiert im Vergleich zum 2:2-Remis beim SV Werder Bremen mit acht Wechseln munter durch. Lediglich Tah, Xhaka und Tapsoba dürfen erneut von Beginn an ran, der Rest darf es sich vorerst auf der Bank bequem machen - darunter Frimpong, Wirtz sowie Boniface. Die taktische Ausrichtung dürfte wie folgt aussehen: Kovar - Mukiele, Tah, Tapsoba, Arthur - G. Xhaka, Palacios, Aleix Garcia - Tella, Schick, Hofmann

17.02 Uhr: Bayer-Coach Alonso mit mahnenden Worten vor Pokal-Duell mit Elversberg

Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen will sich in der zweiten Runde des DFB-Pokal keine Blöße geben, seiner Favoritenrolle gegen den SV Elversberg gerecht werden. Warum die Werkself den Zweitligisten aus dem Saarland jedoch keineswegs unterschätzen sollte und was Bayer-Chefcoach Xabi Alonso (42) zum Duell mit den Saarländern sagt, erfahrt Ihr hier: "Bayer-Trainer Xabi Alonso warnt vor Pokalkracher gegen Elversberg: 'Ist eine gute Mannschaft!'"