Wieder regnet es in Strömen, aber heute rollt der Ball: Furiose Anfangsphase im DFB-Pokal!

Robin Hack (l.) kümmerte der nasse Platz nicht. Er brachte die Gladbacher früh in Front. © Uwe Anspach/dpa

Bereits in der Nacht zum Montag hatte es im Saarland heftig geschüttet, doch nach der Absage Anfang Februar musste die Stadt den Rasen austauschen. Und die neue Wiese hielt den Wassermassen stand!

Sicherlich half es nicht, dass sich die Schleusen pünktlich zum Dienstagabend erneut öffneten und wieder ihre Spuren auf dem Untergrund hinterließen. Mehrfach drückten die Profis lose Bodenstücke fest, aber sie machten sportlich wohl das Beste draus.

Schon nach sieben Minuten klingelte es im Kasten der Hausherren. Franck Honorat war nach einem Fehler von FCS-Linksverteidiger Marcel Gaus frei durch und legte in den Rückraum zu Robin Hack, der eiskalt einnetzte (8.).

Allerdings ließ sich der Drittligist davon überhaupt nicht beeindrucken. Keine vier Minuten später kam Naifi in der Mitte völlig ungestört an die Kugel, nahm Maß und nagelte das Spielgerät wuchtig von der Strafraumkante neben den rechten Pfosten zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (11.).

In der Folge überschlugen sich die Chancen zunächst, beide Teams agierten mit komplett offenem Visier.

Honorat vergab jedoch die beste Gelegenheit zur erneuten Fohlen-Führung (18.), bevor das Feuerwerk gegen Ende des ersten Durchgangs etwas verglühte und es dadurch mit dem Remis in die Kabinen ging.