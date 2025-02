DFB-Pokal-Viertelfinale: Kann Köln den Titelverteidiger ärgern?

Leverkusen - Geht Bayer 04 Leverkusen den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung oder ist für den amtierenden Double-Sieger ausgerechnet gegen den ungeliebten Nachbarn Schluss? Am Mittwochabend ab 20.45 Uhr empfängt die Werkself den 1. FC Köln zum DFB-Pokal-Viertelfinale .

In unserem Liveticker zum Viertelfinale bleibt Ihr am Ball!

Die Kräfteverhältnisse vor dem brisanten Duell sind dabei klar verteilt: Zwar kommt mit dem Effzeh der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga in die BayArena, doch der Deutsche Meister geht dennoch als klarer Favorit ins Match.

Zwar grüßt der 1. FC Köln aktuell von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga, doch die Saison der Geißböcke gleicht trotzdem einer Achterbahnfahrt.

Nach zehn Spieltagen war der Effzeh nämlich bereits bis auf den 12. Rang abgerutscht, doch dann beorderte Trainer Gerhard Struber (48) Keeper Marvin Schwäbe (29) für den mittlerweile zum FC Bayern abgewanderten Youngster Jonas Urbig (21) zurück zwischen die Pfosten und stabilisierte seine Defensive.

Es folgten acht Siege aus zehn Ligapartien und der Aufschwung im unglaublichen engen Unterhaus. Neben der Abwehr brillierten vorn vor allem die beiden Sturmtalente Damion Downs (20) sowie Tim Lemperle (23) mit je acht Ligatoren.

Der Weg ins Viertelfinale war für die Kölner derweil wesentlich steiniger als beim heutigen Gegner. In der ersten Runde gegen Sandhausen (3:2) und im Achtelfinale gegen die Hertha (2:1) ging es jeweils in die Verlängerung, dafür wurde Bundesligist Holstein Kiel in Runde zwei souverän mit 3:0 geschlagen.