DFB-Pokalfinale: Friedlicher Fanmarsch der Frankfurt-Fans zum Stadion

Am Samstag kämpfen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale um den 80. Pott in der Geschichte.

Berlin - Die Kulisse wird wie immer atemberaubend sein, die Mannschaften sind heiß: Am heutigen Samstag steigt im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt (20 Uhr).

Trainer Marco Rose (46, l.) will mit RB Leipzig genauso den Pokal gewinnen wie Oliver Glasner (48, r.) mit Eintracht Frankfurt.. © picture point/Sven Sonntag Wer den Pott am Ende in die Höhe strecken darf, wird sich gleich in doppeltem Sinne in die Geschichtsbücher eintragen dürfen. Denn zum 80. Mal in der Geschichte des Pokals wird der Sieger ermittelt. RB Leipzig ist dabei der Titelverteidiger, das Team von Trainer Marco Rose (46) setzte sich im vergangenen Jahr gegen den SC Freiburg durch. Dieses Mal heißt der Gegner Eintracht Frankfurt. Die Hessen wollen ihren Erfolg von 2018 wiederholen. DFB Pokal Kurios: Das wünscht sich SGE-Coach Glasner nach dem Pokalfinale gegen RB Leipzig Für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner (48) geht es vor allem darum, sich mit einem Sieg noch direkt für die Europa League zu qualifizieren. Nach Abschluss der Bundesliga wären die Adlerträger nur für die Conference League spielberechtigt. Für RB spielt das Thema internationales Geschäft keine Rolle im Pokal, sie sind dank des dritten Platzes in der Bundesliga direkt für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert. Wir berichten vom DFB-Pokalfinale hier im Artikel.

Samstag, 3. Juni, 17.55 Uhr: 3000 Frankfurter ziehen mit Fanmarsch zum Stadion

Tausende Fans von Eintracht Frankfurt sind am Samstagnachmittag vom Theodor-Heuss-Platz zum DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion gezogen. Dabei blieb es friedlich, wie ein Sprecher der Berliner Polizei der dpa sagte. Lediglich ein paar Nebeltöpfe seien gezündet worden. Rund 3000 Frankfurter hätten an dem Fanmarsch teilgenommen. Der Platz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hammarskjöldplatz, wo die Anhänger von Frankfurts Gegner RB Leipzig feierten. Zu Zusammenstößen zwischen den Fangruppen kam es nicht, sagte der Sprecher der Polizei. Das habe man verhindert. Auch die Leipziger seien nun auf dem Weg zum Stadion.

Die Fans von Eintracht Frankfurt starteten einen friedlichen Fanmarsch vom Theodor-Heuss-Platz zum Olympiastadion in Berlin. © Arne Dedert/dpa

Samstag, 3. Juni, 17.46 Uhr: Ex-Frankfurter Haller drückt der Eintracht die Daumen

Borussia Dortmunds Stürmer Sébastien Haller (28) hat seinen ehemaligen Klubkollegen von Eintracht Frankfurt vor dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig die besten Wünsche übermittelt. "Ich glaube nicht, dass Ihr noch mehr Motivation braucht. Schreibt Geschichte, wie wir es in der Vergangenheit geschafft haben. Ich hoffe, Ihr werdet die Trophäe in den Himmel recken", sagte Haller in einem am Samstag von der Eintracht veröffentlichten Video des Franzosen. Der 28 Jahre alte Haller gewann 2018 den DFB-Pokal mit der Eintracht, es war bis dato die letzte Finalteilnahme der Hessen in dem Wettbewerb.

Sébastien Haller (28) war selbst zwei Jahr im Trikot von Eintracht Frankfurt unterwegs und drückt nun seinem Ex-Klub die Daumen. © Daniel ROLAND / AFP

Samstag, 3. Juni, 16.53 Uhr: Bekannte Influencerin glaubt fest an Sieg von Eintracht Frankfurt

Influencerin Greta Engelfried (23) ist ein glühender Eintracht-Fan - das DFB-Pokalfinale wird sie im Olympiastadion verfolgen. >>> Die 23-Jährige glaubt fest an den Sieg ihrer Mannschaft!

Influencerin Greta Engelfried (23, "Love Island" 2021) ist schon lange ein glühender Fan von Eintracht Frankfurt. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Samstag, 3. Juni, 16.38 Uhr: Fans von RB Leipzig strömen zum Fanfest

3000 Fans von Fußball-Bundesligist RB Leipzig haben sich beim offiziellen Fanfest auf dem Hammarskjöldplatz am Berliner Messegelände auf das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt eingestimmt. Die 160 Fanbusse aus Leipzig kämen nach und nach in der Stadt an, sagte eine Sprecherin des Klubs am Samstag. Die Kapazität auf dem Gelände liege bei 3500. Auch die Polizei sprach um 15.00 Uhr von rund 3000 friedlich Feiernden. Die Mannschaft des Titelverteidigers spendierte den Fans von der bisher erspielten Pokalprämie eine Runde Freibier im Wert von etwa 25.000 Euro. Klub-Botschafter Perry Bräutigam (60) eröffnete das Fest. Auch RB-Aufstiegsheld Dominik Kaiser (34) sprach auf der Bühne. Dazu gab es Musik und weiteres Bühnenprogramm.

Die Fans von RB Leipzig stimmen sich bei bestem Wetter und Freibier auf das DFB-Pokalfinale ein. © Nico Zeißler

Samstag, 3. Juni, 15:42 Uhr: DFB-Auflagen nicht erfüllt: RB Leipzig-Fans müssen Choreo umplanen

Die Fans von RB Leipzig können ihre Choreografie für das Pokalfinale am Samstagabend nicht wie geplant umsetzen. Der Fanclub Rasenballisten teilte am Samstag mit, dass Teile der Choreografie die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes nicht erfüllt haben und somit nicht genehmigt wurden. Um trotzdem ein einheitliches Bild in der Kurve am Marathontor zu schaffen, rief der Fanclub die Anhänger dazu auf, in Rot zu kommen. Offenbar gab es aufgrund des bei der Choreografie verwendeten Materials Sicherheitsbedenken, berichtete die Bild. Titelverteidiger Leipzig trifft am Samstagabend (20.00 Uhr/ZDF und Sky) auf Ligakontrahent Eintracht Frankfurt.

Samstag, 3. Juni, 14.46 Uhr: Eintracht-Fans erobern Berlin, über 50.000 in der Hauptstadt

Samstag, 3. Juni, 9.31 Uhr: Eintracht stimmt sich mit 1000 Gästen, Superfan Faeser und Pokalheld Gacinovic auf Finale ein

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, l.) und SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann (51) singen die Eintracht-Hymne vor dem Spiel um den europäischen Supercup im vergangenen Sommer. © Arne Dedert/dpa Die Eintracht hat sich mit einem feierlichen Empfang und 1000 geladenen Gästen auf das Pokalfinale in Berlin eingestimmt. Die Hessen begrüßten am Freitagabend in einem Motorenwerk in der Nähe des Weißensees zahlreiche Prominente und Ex-Profis, darunter auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD). "Nancy macht es immer möglich, zu uns zu kommen", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann (51), der im Vorjahr mit Faeser den europäischen Supercup in Helsinki gemeinsam verfolgte. Die Ministerin ist großer Eintracht-Frankfurt-Fan. DFB Pokal DFB-Pokalfinale: Influencerin glaubt fest an Eintracht-Frankfurt-Sieg Der Verein nennt diese Art der Einstimmung am jeweiligen Vorabend "Frankfurter Botschaft" und hat ähnliche Events schon vor großen Europapokal-Spielen veranstaltet. Auch ehemalige Pokalhelden wie Mijat Gacinovic, der 2018 beim bisher letzten Pokalsieg gegen den FC Bayern traf, waren dabei. "Mijat hat mit seinem Tor zum 3:1 im Finale von 2018 das Bewusstsein, ja den ganzen Club verändert", sagte Hellmann. Gacinovic soll sogar eine Hochzeitseinladung ausgeschlagen haben, um von Athen nach Berlin zum Finalwochenende zu reisen. Am Samstag werden dort zehntausende Fans in der westlichen Innenstadt auf dem Breitscheidplatz erwartet, wo die Eintracht tagsüber ein großes Fanfest abhält.

Beim letzten Pokal-Triumph der Hessen erzielte Mijat Gacinovic (28) das alles entscheidende Siegtor zum 3:1 gegen den FC Bayern. © Peter Kneffel/dpa

Samstag, 3. Juni, 7.41 Uhr: Eintracht-Kapitän Rode sieht "Trümpfe" bei RB Leipzig

Sebastian Rode sieht die Favoritenrolle im DFB-Pokalfinale eher beim Gegner. © Arne Dedert/dpa Eintracht-Kapitän Sebastian Rode geht davon aus, dass Titelverteidiger RB Leipzig im DFB-Pokalfinale von den jüngsten Auftritten in Berlin profitieren kann. "Finalerfahrung ist etwas ganz Besonderes. Ich sehe da Leipzig mit den Trümpfen, weil sie das schon öfter erlebt haben", sagte der 32-Jährige. Die Sachsen, die schon 2019, 2021 und 2022 im Endspiel stand, gelten als leichter Favorit. Doch auch Leipzig hat Respekt vor dem ehemaligen Europa-League-Sieger. Trainer Rose zählte die Stärken der Frankfurter teilweise im Stakkato-Stil auf. "Kolo Muanis Qualitäten kennen wir alle. Lindström Tempo, Götze Fußball, Kamada Fußball. Es ist eine sehr gute Mannschaft", sagte der 46-Jährige.



Samstag, 3. Juni, 7 Uhr: DFB-Präsident Neuendorf rechnet bei Pokalfinale mit "großem Spiel"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf drückt beim Pokalfinale keinem Team besonders die Daumen. "Als DFB-Präsident muss man da objektiv und neutral sein. Der Gewinner ist bei solchen großen Spielen immer der Fußball insgesamt", sagte der 61-Jährige am Freitag am Rande eines Events der "Bild"-Zeitung. So wie der letzte Bundesliga-Spieltag "Werbung für den Fußball" gewesen sei, werde es jetzt auch das Pokalfinale, prophezeite Neuendorf: "Wir haben so tolle Halbfinalspiele gesehen und so tolle Torjäger mit Nkunku und Kolo Muani, wir haben sicher ein großes Spiel, auf das wir uns freuen können."

Der DFB-Präsident gibt sich natürlich neutral. Bernd Neuendorf (61) erwartet aber ein "großes Spiel". © Andreas Gora/dpa

Freitag, 2. Juni, 20.42 Uhr: Mario Götze verlängert vor Pokalfinale bei Eintracht Frankfurt

Gute Nachrichten für die Eintracht! Mario Götze (30) hat seinen Kontrakt bei den Adlerträgern noch vor dem DFB-Pokalfinale gegen Leipzig verlängert. Mehr dazu lest Ihr unter: "Mario Götze verlängert bei Eintracht Frankfurt: Verein und Stadt 'ins Herz geschlossen'".

Mario Götze (30) hatte beim Abschlusstraining vor dem Endspiel in Berlin ein Lächeln auf den Lippen. © Soeren Stache/dpa

Freitag, 2. Juni, 17.25 Uhr: Oliver Glasner rückt seine Mannschaft in den Fokus

Für Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (48) ist sein eigener Abschied beim DFB-Pokalfinale in Berlin komplette Nebensache. "Die Spieler haben das möglich gemacht, und ich bin derjenige, der das Privileg hat, an der Linie zu stehen. Morgen ist das Spiel wichtig, nicht Oliver Glasner", sagte der 48-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz in Berlin. Gelingt ein Sieg, würde die Eintracht dem Europa-League-Triumph 2022 einen weiteren Titel folgen lassen. "Es wäre eine grandiose Geschichte, zum zweiten Mal im zweiten Jahr mit einem Pokal nach Hause zu kommen", sagte Glasner.

Das letzte Spiel von Oliver Glasner (48) als Eintracht-Coach wird ein ganz besonderes. © Soeren Stache/dpa

Freitag, 2. Juni, 17.19 Uhr: Sebastian Rode fit - Eintracht Frankfurt zum Pokalfinale in Bestbesetzung

Eintracht Frankfurt kann das DFB-Pokalfinale gegen Titelverteidiger RB Leipzig in Bestbesetzung angehen. Beim Abschlusstraining der Hessen fehlten am Freitag im Berliner Olympiastadion nur die Reservisten Hrvoje Smolcic (22) und Jérôme Onguene (25). Rechtzeitig fit geworden ist Sebastian Rode (32), der zuletzt in der Bundesliga gegen Freiburg fehlte und seinen Platz in der Stammelf als Kapitän sicher haben dürfte. "Ich bin fit. Wir haben alles sehr gut hinbekommen. 120 Minuten habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt", sagte Rode bei der Pressekonferenz.

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode (32) kann seine Mannschaft in Berlin unterstützen. © Tom Weller/dpa

Freitag, 2. Juni, 14.45 Uhr: Für Oliver Glasner wird es das letzte Spiel als Trainer von Eintracht Frankfurt