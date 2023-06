Nach Pokalfinal-Pleite gegen RB Leipzig: Eintracht-Sponsor mit peinlichem Patzer

Frankfurt am Main/Berlin - Da war der Wunsch wohl der Vater des Gedanken - peinlich war es aber allemal! Nachdem Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag im DFB-Pokalfinale RB Leipzig mit 0:2 unterlag, war die Enttäuschung in ganz Hessen groß. Ausgerechnet bis zu einem der Hauptsponsoren der SGE war die Nachricht über die Niederlage aber wohl nicht durchgedrungen.