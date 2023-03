Letzte Chance für den DFB: Jetzt muss geliefert werden!

Frankfurt am Main - Neustart beim Deutschen Fußball-Bund ! Wenn Bundestrainer Hansi Flick (58) am kommenden Samstag und am darauffolgenden Dienstag zu den ersten Testländerspielen gegen Peru und Belgien bittet, steht für den deutschen Fußball weit mehr auf dem Spiel als nur zwei lapidare Test-Kicks. Es geht um Glaubwürdigkeit und Ehre.

Das ruhmreiche DFB-Wappen stand in letzter Zeit für Pleiten, Pech und Pannen. © Arne Dedert/dpa

In der Frankfurter DFB-Zentrale laufen alle Vorbereitungen auf das Projekt EM 2024 im eigenen Land. Doch bevor dieses startet, müssen alte Baustellen ausgemacht und behoben werden.

Die Auftritte der DFB-Elf bei den letzten großen Turnieren waren von Enttäuschung, Wut und Unverständnis geprägt. Viele Fans haben der "Mannschaft", wie das Team aus Marketinggründen genannt wurde, ihre spärlichen fußballerischen Darbietungen nicht verziehen.

Zu Recht! Der Kader um den derzeit verletzten Mannschaftskapitän Manuel Neuer (36) ist personell viel zu stark besetzt, als dass er die blamablen Resultate aus der jüngeren Vergangenheit hätte rechtfertigen können.

Noch schlimmer: Das Aus in der Gruppenphase bei der WM in Russland (2018) und in Katar (2022) hat mehr als nur eine fußballerische Schwäche aufgezeigt.

Was vermutlich in den Augen der meisten Fußballfans noch schwerer wog als untypische technische Fehler im Aufbauspiel und haarsträubender Chancenwucher, war in Teilen eine mangelhafte Einstellung sowie das Gefühl, nicht alles in die Waagschale geworfen zu haben.