DFL-Milliardenpoker auf der Zielgeraden: Investor als Fluch oder Segen?

Frankfurt am Main - Die Investoren-Frage bei der Deutschen Fußball-Liga rückt immer mehr in den Blickpunkt. Zunehmend wagen sich Klubchefs als Unterstützer aus der Deckung.

Bis zu drei Milliarden sollen durch ein Private-Equity-Unternehmen auf einen Schlag in die Kassen der 36 Vereine aus Bundesliga und 2. Bundesliga gespült werden. Dieser Kapitalgeber würde ähnlich wie in LaLiga und der Ligue 1 für eine begrenzte Dauer (zwischen 20 und 30 Jahren) rund 15 Prozent der Anteile einer noch zu gründenden DFL-Tochtergesellschaft erwerben, in welche die Medienrechte ausgelagert werden. Derzeit soll es sechs interessierte Investoren geben, bis 24. April läuft laut Medien die Frist für Angebote.

Die letzten fetten Angebote flattern derzeit in der Zentrale der Deutschen Fußball-Liga (DFL) herein, der Milliarden-Poker geht endgültig auf die Zielgerade: In der brisanten Investorenfrage soll schon in den kommenden Wochen Klarheit herrschen.

DFL-Aufsichtsratschef und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (63) möchte die Bundesliga zu einem internationalen Wachstum führen. Investoren sollen allerdings kein Mitspracherecht erlangen. © Arne Dedert/dpa

"Wir möchten und müssen etwas tun, um unsere Investitionsfähigkeit zu verbessern", betonte Hans-Joachim Watzke (63), DFL-Aufsichtsratsboss und Geschäftsführer bei Borussia Dortmund in Personalunion:

"Wenn wir es uns als Bundesliga nicht zutrauen, international zu wachsen und verantwortungsbewusst mit dem Geld eines Investors - der übrigens keinerlei Mitbestimmungsrecht bekommt - umzugehen, werden wir auf Sicht ins Hintertreffen geraten und an internationaler Wettbewerbsfähigkeit einbüßen."

Insbesondere viele Fans sehen dieses Vorhaben kritisch. "Ihr verkauft unsere Seele" oder "Nein zu Investoren bei der DFL!" war zuletzt beispielsweise auf Spruchbändern in Bundesliga-Stadien zu lesen. Dirk Zingler (58) und auch Watzke begründeten diese negative Grundstimmung mit unzureichender Informationspolitik. Die Klubs müssten "klar und deutlich sagen, was wir da eigentlich vorhaben. Denn wir wissen genau, was wir nicht wollen - und zwar eine Mitbestimmung der Investoren", sagte Zingler.

Es werde "niemanden geben, der uns vorschreibt, wann und wo wir spielen", betonte der Union-Berlin-Präsident in der Welt am Sonntag. Unterstützung gibt es auch von kleineren Klubs wie dem VfL Bochum. In der Investoren-Debatte gehe es "nicht um internationale Titel, sondern um die Qualitätssicherung in der Bundesliga". Man dürfe nicht zur "Exportliga" werden, forderte Bochum-Geschäftsführer Ilja Kaenzig (49) in der Sport Bild.