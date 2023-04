Die Gerüchteküche brodelt: Kehrt Gareth Bale aus dem Ruhestand zurück?

Gareth Bale (33) dürfte wohl Wales' prominentester Fußballer sein. Setzt er seine Karriere jetzt etwa in Wales fort? © Nick Potts/PA Wire/dpa

Was war passiert? Der AFC Wrexham, drittältester Profiklub der Welt und der breiten Öffentlichkeit vor allem als Verein der beiden Schauspieler Ryan Reynolds (46) und Rob McElhenney (46) bekannt, schaffte am vergangenen Samstag durch ein 3:1 gegen den FC Boreham den Aufstieg in die vierte englische Liga, was eine Rückkehr in den Profifußball bedeutet.

Gareth Bale, der in den vergangenen Jahren eher mit seiner Liebe für Golf als mit Fußball Schlagzeilen machte, gratulierte McElhenney daraufhin in einer Videobotschaft zum Aufstieg.

Dieser nahm die Nachricht zum Anlass, um mit einem Augenzwinkern ein Comeback des ehemaligen Flügelspielers herauszufordern, und postete: "Hey Gareth Bale, lass uns Golf spielen, wo ich sicher keine vier Stunden damit verbringen werde, dich von einem Comeback für eine letzte magische Saison zu überzeugen", garniert mit zahlreichen walisischen Nationalflaggen.