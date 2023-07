Ein Weltmeister ist tot: Bundesliga trauert um Werder-Legende Höttges

Bremen – Der Ex-Nationalspieler Horst-Dieter Höttges (†79), genannt "Eisenfuß" ist tot. Die ehemalige Klub-Legende des Bundesligisten Werder Bremen verstarb laut Informationen bereits am 22. Juni. Der Kicker wurde 79 Jahre alt.

Mit 79 Jahren ist der Ex-Nationalspieler in einer Seniorenresidenz bei Bremen gestorben. Werder Bremen trauert um den legendären Abwehrmann. © --/dpa

Bereits mehrere Medien berichteten den Tod des Ex-Fußballers von Werder Bremen.

Inzwischen bestätigte dies auch der Klub selbst auf Nachfrage des Sportinformationsdienstes.

Höttges soll in einer Seniorenresidenz in der Nähe von Bremen gestorben sein, in der er seit mehreren Jahren zusammen mit seiner Frau gelebt haben soll. Der ehemalige Weltmeister soll die letzten Jahre unter Demenz gelitten haben. Sein Gesundheitszustand habe sich außerdem zuletzt drastisch verschlechtert, heißt es.

Sein langjähriger Verein Werder Bremen trauert um den legendären Abwehrspieler, der mit der Deutschen Nationalmannschaft 1972 Europameister und 1974 sogar Weltmeister wurde.