Eine Geste mit Folgen: Wird Cristiano Ronaldo etwa abgeschoben?

Riad - Ist sein Engagement in Saudi-Arabien nach wenigen Monaten schon wieder vorbei? Nach einer obszönen Geste im vergangenen Spiel gegen Al-Hilal droht Cristiano Ronaldo (38) sogar die Abschiebung!

Platzt sein Mega-Deal schon nach wenigen Monaten? Cristiano Ronaldo (38) könnten juristische Konsequenzen drohen. © Fayez Nureldine / AFP

Seine Wrestling-Einlage gegen Al-Hilals Gustavo Cuéllar (30) blieb nicht der einzige Aufreger am vergangenen Dienstag: Der portugiesische Superstar provozierte die Saudi-Araber nach dem Spiel derart, dass nun sogar die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde.

Was war passiert? Nach der 0:2-Niederlage von Ronaldos Klub Al-Nassr im Topspiel gegen Al-Hilal riefen Fans immer wieder Lionel Messis (35) Namen. Das reizte den fünfmaligen Weltfußballer offenbar so sehr, dass er sich beim Gang vom Platz betont an die Genitalien packte.

Diese Aktion könnte Ronaldo nun jedoch zum Verhängnis werden!

Die Anwältin Nouf bin Ahmed teilte am Mittwoch ein Video des Vorfalls auf Twitter. Dazu schrieb sie: "Das Verhalten von Ronaldo ist ein Verbrechen, eine öffentliche, unanständige Handlung, die zu den festgelegten Straftaten gehört und zur Festnahme und Abschiebung führt, wenn sie von einem Ausländer begangen wird."

Deshalb habe sie "diesbezüglich einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft" gestellt!